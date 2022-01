Trio é preso acusado de integrar quadrilha de assalto a residências

Divulgação

O bando foi preso em um sítio de Pium e com ele foi apreendida boa parte do material roubado. Um deles conseguiu se evadir. A prisão aconteceu depois que as vítimas prestaram queixa na Defur.A polícia então passou a investigar e recebeu denúncias de populares sobre os nomes e o paradeiro dos bandidos. Com isso, a delegada titular da Defur, Sheila Freitas, expediu um mandado de busca e apreensão na casa em Pium, local alvo das denúncias.Por volta das seis horas da manhã, a polícia foi dar cumprimento ao mandado expedido pela juíza da Vara Criminal, da Comarca de Parnamirim e conseguiu prender José Wilson de Medeiros, considerado o líder do grupo, que apontava os locais para a prática do roubo, além de um homem identificado como “Salomão”, genro de José Wilson, e o sobrinho da esposa deste, de nome Francisco Praxedes.Na casa, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições, R$ 475 em espécie, dois notebooks, duas TVs, dois aparelhos de som, seis celulares, carregadores, um conjunto de talheres de prata, dois perfumes importados, um discman, uma lanterna, maquiagem e um tensiômetro.O trio foi indiciado por assalto, formação de quadrilha e posse ilegal de arma, e já foram reconhecidos pelas vítimas. A polícia já tem informações sobre outros casos semelhantes ocorridos em Cotovelo.O assalto aconteceu no último sábado (02), por volta das 22hs, quando quatro homens armados de espingarda calibre 12 e armas brancas invadiram a residência localizada no condomínio Barra Mares, em Cotovelo, e anunciaram o assalto.Os bandidos mandaram abrir a porta e renderam a vítima, que estava com esposa e filhos. Eles tiveram de ficar no chão, enquanto a vítima teve o revólver encostado na cabeça e ameaçado de morte, caso não apontasse onde estavam os objetos de valor.A partir disso, eles passaram a fazer um arrastão na casa, subtraindo celulares, jóias, eletrodomésticos, roupas, notebooks. Em seguida os assaltantes se evadiram transportando o material numas sacolas e ameaçando as vítimas, caso elas chamassem a polícia.