Ônibus também vira arte no Dia do Artista Plástico

Vaqueiro, por Moura Rabello

Durante a semana, outros quatro ônibus vão circular com busdoors (janela traseira do ônibus) de releituras de artistas natalenses das obras de Moura Rabello, cujo legado artístico é considerado um dos mais importantes da história potiguar.Rabello nasceu em Natal em 18 de outubro de 1895, tornou-se conhecido nacionalmente e elogiado por nomes como Dorian Gray, que cita o retrato de Manuel Bandeira como um dos melhores feitos pelo artista. O artista era dotado de grande habilidade para pintar retratos de pessoas e paisagens. Além disso, também escrevia poemas.A programação começa nesta segunda-feira (4) às 19h no auditório da Capitania das Artes com a palestra de Pedro Pereira e Jota Medeiros sobre os “Dez Anos de 8 de Maio a 100 Anos de Natal Futurista”.No dia seguinte (5), quem estará no auditório é o artista cearense Jared Domicio, proferindo a palestra “Projetos e Portifílios: Ideias e Construções”, a partir das 19h.Jared também orientará na quarta-feira (5) e na quinta-feira (6), pela manhã e à tarde, um grupo de 20 artistas a inserir projetos em editais. Ele ensinará os trâmites necessários à inserção para cada artista em particular, já que cada projeto tem suas especificidades. Para participar, é só se inscrever na Funcarte.O ciclo de palestras é encerrado na quinta-feira (7) pelo paulista Fernando Cocchiarale e pelo potiguar Fábio di Ojuara, que conversam sob o tema “A Diversidade na Produção da Arte Contemporânea: Meios, Linguagens e Discursos”.Duas exposições serão inauguradas em homenagem do artista plástico. A mostra coletiva de pintura “Nuances” abre na quarta-feira (6), às 18h, no Natal Shopping, sem data marcada para se encerrar.No sábado (9), será realizada na Galeria de Artes da Funcarte , às 19h, a vernissage da exposição sobre arte contemporânea realizada também por um coletivo de artistas. Esta, se estende até 20 de maio.No porto, às margens do Potengi, em frente à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), as pessoas poderão ver no sábado (9) as obras expostas na Feira de Artes Visuais e terão a oportunidade de comprá-las por, no máximo, R$ 50.Como forma de estimular a comercialização desse tipo de arte, as obras não ultrapassam o tamanho 30 cm x 30 cm.O artista plástico de São Paulo Rafael Beznos também participa da Feira projetando imagens da cidade que podem ser modificadas pelos participantes, o que permite a eles fazer intervenções urbanas na cidade.