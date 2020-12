Abertas as inscrições para o Brasileiro de Enduro FIM

Etapas 1 e 2 – 18/19 de abril, Rio Grande do Norte.

Etapas 3 e 4 – 25/26 de abril, Alagoas.

Etapas 5 e 6 – 16/17 de maio, Santa Catarina.

Etapas 7 e 8 – 13/14 de junho, Rio Grande do Sul.

Etapas 9 e 10 – 15/16 de agosto, São Paulo.

Etapas 11 e 12 – 03/04 de outubro, Santa Catarina.

Etapas 13 e 14 – 28/29 de novembro, São Paulo.

As inscrições para as primeira e segunda etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, o Enduro da Grande Natal, começaram nessa terça-feira (16 de março) e podem ser feitas no site da Federação de Motociclismo do RN (www.femorn.esp.br) até o dia 16 de abril.Depois dessa data, a confirmação só vai ser realizada na sede da federação ou com a secretaria da prova. Quem optar pela inscrição on line deve preencher uma ficha e efetuar o pagamento na conta indicada.O Enduro da Grande Natal abre o Campeonato Brasileiro do esporte neste ano nos dias 18 e 19 de abril. A prova é válida por duas etapas do brasileiro e por duas do Campeonato Norteriograndese da modalidade.Os maiores nomes do enduro nacional são esperados em Natal para a competição, mais de 100 pilotos devem participar da prova.A expectativa de sucesso ficou maior ainda depois que a Federação Mineira desistiu de realizar as etapas de abertura do campeonato nacional, o que fez a capital potiguar herdar a responsabilidade de iniciar o calendário da disputa.O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM deste ano terá 14 etapas, realizadas em três regiões brasileiras (Nordeste, Sudeste e Sul). Depois da etapa potiguar, os competidores seguem para Maceió, onde encaram as etapas 3 e 4 nos dias 25 e 26 de abril.O calendário segue com etapas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Enduro da Grande Natal é regido pelo Regulamento do Campeonato Brasileiro de Enduro e da Confederação Brasileira de Motociclismo.As etapas potiguares são realizadas pela Femorn – Federação de Motociclismo do Rio Grande do Norte com promoção da A. Aquino Eventos Esportivos.As provas têm patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da SEEL – Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e co-patrocínio da KTM Mania.