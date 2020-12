Jaguarari registra dois acidentes em menos de meia hora

Thyago Macedo Apesar do susto, ninguém saiu ferido.

De acordo com Talita Rocha, funcionária de uma farmácia e que testemunhou o choque, o motorista da caminhonete Ford Courier, de placas JWP-6119, vinha no sentido centro-zona sul, quando tentou fazer um retorno proibido.“Ele disse que o carro faltou freio e, com isso, a caminhonete que vinha atrás acabou batendo”. A S10, de placas MXM-1993, chocou-se de frente com a Courier. Logo em seguida, a motorista de um Corsa, de placas MYI-8652, não conseguiu frear e acabou batendo na S10.Por sorte, ninguém saiu ferido. No entanto, de acordo com Talita Rocha, o acidente só não foi mais grave porque um motoqueiro conseguiu passar por entre os três veículos após a batida. “Não sei como ele fez aquilo, mas, passou no meio dos carros e por pouco não foi atingido. O coitado do motoqueiro ficou muito nervoso, veio tomar água aqui todo se tremendo”, lembra.O segundo acidente aconteceu pouco menos de meia hora antes que este e a uma distância de apenas 300 metros. Neste, com proporções menores, um motoqueiro bateu em um veículo após ser trancado. Segundo testemunhas, ele apresentou ferimentos leves e logo foi socorrido. Os dois veículos já haviam sido rebocados.