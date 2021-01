Corinthians vence o Santos no Pacaembu

4min – Chicão cobra falta direto para o gol e Fábio Costa defende em dois tempos

12min – Boquita cruza da direita e Dentinho cabeceia livre, mas manda por cima do gol

14min – Rodrigo Souto comete falta violenta em Dentinho e é advertido com o amarelo

15min – GOL DO TIMÃO!!! Douglas recebe na esquerda, olha para a área e cruza com perfeição, colocando a bola na cabeça de Dentinho, que desvia para o fundo da rede santista

17min – Fábio Costa sai jogando mal e a bola sobra para Ronaldo, que toca para Douglas invadir a área e bater rasteiro; Fábio Costa faz grande defesa e evita o segundo gol do Timão

19min – Germano acerta Boquita e recebe o amarelo

22min – Ronaldo recebe na esquerda, corta para o meio e chuta de fora da área; Fábio Costa defende bem no meio do gol

29min – Fábio Costa retarda cobrança de tiro de meta e recebe o amarelo

35min – Lucio Flávio arrisca de fora da área e a bola sai por cima do gol

40min – Nilmar bate da entrada da área e a bola passa tirando tinta da trave esquerda de Felipe

47min – Fim de primeiro tempo

6min – André Santos comete falta dura e recebe o amarelo

7min – Após cobrança de escanteio, a bola bate em Fabão e passa raspando a trave direita

9min – Neimar recebe livre na marca do pênalti e toca rasteiro, mas Felipe faz grande defesa com os pés, salvando o Timão

10min – Triguinho bobeia, Ronaldo se aproveita, rouba a bola e bate de dentro da área, mas erra o alvo

12min – Ronaldo é lançado e o bandeira marca impedimento, mas o árbitro manda o lance seguir; o Fenômeno invade a área e bate no canto, mas Fábio Costa faz um verdadeiro milagre e desvia com a perna esquerda

12min – Após a cobrança de escanteio, Ronaldo não consegue o domínio e a bola sobra na área para Chicão encher o pé e mandar por sobre o gol de Fábio Costa

13min – Mudança no Santos: sai Neymar e entra Madson

18min – Luizinho agarra Dentinho e recebe o amarelo

20min – Segunda alteração no Santos: Pará entra no lugar de Luizinho

24min – Timão muda: sai Elias, entra Fabinho

28min – Santos faz a última alteração: Lúcio Flávio deixa o campo para a entrada de Paulo Henrique

31min – Ronaldo puxa o contra-ataque, pedala para cima do marcador e arrisca de fora da área de canhota, mas o chute sai fraco e Fábio Costa defende com facilidade

36min – Segunda mudança no Timão: Jorge Henrique entra no lugar de Ronaldo

44min – Terceira substituição no Corinthians: sai Dentinho, entra Morais

49min – William retarda a cobrança do lateral e recebe o amarelo

50min – Fim de jogo no Pacaembu!

Jogando diante de quase 35 mil torcedores, que lotaram o Pacaembu, o Timão bateu o Santos por 1 a 0 e se manteve firme na vice-liderança do Paulistão 2009, quatro pontos atrás o Palmeiras.Antes do clássico deste domingo, muito se falou na imprensa do duelo entre Ronaldo e Neymar, mas quem se destacou na partida foi o atacante corinthiano Dentinho, que marcou o gol da vitória do Timão.O Corinthians começou o jogo indo para cima do Santos e mandou na partida durante a maior parte do primeiro tempo, conseguindo seu gol aos 15min.Douglas recebeu na esquerda e colocou com maestria na cabeça de Dentinho, que desviou para o fundo da rede santista.Na segunda etapa, o Santos equilibrou o jogo e a partida ficou mais parelha, com as duas equipes se alternando no campo de ataque.No final, melhor para o alvinegro do Parque São Jorge, que segurou o resultado, garantindo três importantes pontos.Agora o Corinthians se prepara para o jogo de quarta-feira, contra a Ponte Preta, pelo Paulistão, mais uma vez no Pacaembu.Confira os jogadores que defenderam o Timão no clássico deste domingo e os principais lances da partida:Felipe; Alessandro, William, Chicão e André Santos; Cristian, Elias (Fabinho), Boquita e Douglas; Dentinho (Morais) e Ronaldo (Jorge Henrique).

Fábio Costa; Luizinho (Pará), Fabão, Fabiano Eller e Triguinho; Rodrigo Souto, Germano e Lúcio Flavio (Paulo Henrique); Neymar (Madson), Roni e Kléber Pereira. Técnico: Vagner Mancini.