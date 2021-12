Defesa de Dantas pede liminar para ter acesso a autos de investigação Advogados do banqueiro querem que o STF determine ao juiz que garanta a eles o acesso à íntegra do inquérito policial, por prazo razoável a ser fixado.

A defesa do banqueiro Daniel Dantas ajuizou hoje (4) no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação, com pedido de liminar, para ter acesso aos autos do inquérito policial – referente à Operação Satiagraha - em andamento na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, antes de sua remessa ao Ministério Público Federal (MPF).



Um pedido neste sentido foi negado pelo juiz Fausto De Sanctis e, segundo a defesa, isto fere as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Os advogados querem que o STF determine ao juiz que garanta a eles o acesso à íntegra do inquérito policial, por prazo razoável a ser fixado.



Daniel Dantas, sua irmã Verônica e mais quatro pessoas listadas na ação ajuizada são investigados pela suposta autoria de crimes financeiros. O banqueiro chegou ser preso duas vezes, em julho do ano passado, mas garantiu a liberdade em ambos os casos, ao obter dois habeas corpus no STF, concedido inicialmente pelo presidente do STF, Gilmar Mendes, e confirmado depois em plenário pelos demais ministros, com exceção de Marco Aurélio Mello.



Fonte: Agência Brasil