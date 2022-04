Heriberto da Cunha não é mais técnico do ABC Treinador e a diretoria alvinegra chegaram a um acordo amigável.

Heriberto da Cunha não é mais técnico do ABC. Na manhã deste domingo (17), o treinador e a diretoria alvinegra chegaram a um acordo amigável e acertaram sua saída do comando técnico do Mais Querido.



A derrota para o Figuerense dentro do Frasqueirão foi o último jogo do técnico à frente do alvinegro. A diretoria agora busca encontrar o novo treinador para o ABC, que está na última colocação da série B.



*Com informações do site do ABC