Presidente da Câmara volta atrás e retira projeto que cria 40 novos cargos

Elpídio Junior Dickson Nasser: outros vereadores não tiveram conhecimento do projeto por "falta de tempo".

“Houve um desencontro, não tive tempo de discutir esse assunto com os outros membros da Mesa”, afirmou Nasser hoje (10), por telefone, aoO presidente da Câmara reconsiderou a necessidade da admissão dos novos funcionários, disse que havia cometido um “erro” e que estava apenas querendo antecipar uma atitude que deverá tomar no final do ano. "Não era para ser usado (o projeto) agora".Além do presidente, fazem parte da Mesa Paulo Wagner (1.º vice-presidente), Enildo Alves (2.º vice-presidente), Raniere Barbosa (3º vice-presidente), Albert Dickson(1.º secretário), Júlio Protásio (2.º secretário), Chagas Catarino (3.º secretário) e Adão Eridan (4.º secretário). Ninguém havia sido avisado do projeto.Júlio Protásio (PSB) reclamou que a atitude unilateral de Nasser poderia comprometer ainda mais a imagem da Casa, combalida desde as denúncias de corrupção durante a votação do Plano Diretor de Natal, em 2007.“Hoje, com a crise de confiança por que passa a Câmara, esse projeto poderia chamar ainda mais críticas à nossa Casa”. O líder do PSB disse, no entanto, que o episódio foi isolado e que o presidente tinha uma postura “democrática”.