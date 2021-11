Compensação do FPM será votada na próxima semana pelo Congresso

Fotos: Andréia Freitas Alexandre Padilha garantiu que compensação deve sair em maio para amenizar "crise" nas prefeituras

Mas o chamado “ministro dos municípios" não apresentou muitas novidades aos gestores, apenas tentou “consolar” os prefeitos com a informação de que a tão esperada compensação do FPM deve ser votada no Congresso Nacional até a próxima semana.“O presidente está preocupado com a situação dos municípios. Por isso, decidiu pegar recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para fazer essa compensação. Este valor já foi encaminhado ao Congresso Nacional. Como se trata de crédito orçamentário, não pode ser feito por Medida Provisória. Então, na forma de Projeto de Lei será votado. Porém, já existe um acordo entre os lideres para que a matéria seja aprovada. Assim que for aprovado, após cinco dias úteis o repasse estará na conta das prefeituras. A votação deve acontecer na próxima semana”, garantiu Alexandre Padilha.O representante do governo federal lembrou ainda que os gestores devem receber em maio o acumulado da diferença do FPM desses quatro primeiros meses, após uma análise do valor comparado ao mesmo período do ano passado. “Fechamos o balanço amanhã (30) e saberemos qual a diferença que deve cair na conta dos municípios em uma parcela única. Depois, mês a mês será feita essa comparação e reposta no mês seguinte. Inclusive a compensação será depositada em uma data diferente para não ter dúvidas sobre o valor”, esclareceu ele.Alexandre Padilha voltou a reforçar que os prefeitos receberão o mesmo valor do ano passado, no que diz respeito ao FPM. “Posso garantir que nenhum município vai receber em 2009 um valor menor que o repasse do FPM de 2008. Lembro ainda que no ano passado tivemos um acréscimo de 27% neste valor comparado a 2007, e esse repasse não sofrerá qualquer alteração”, garantiu ele.Questionado se o repasse será compatível à necessidade das prefeituras devido ao aumento no salário mínimo e piso nacional dos professores, o secretário informou que estes valores foram calculados no ano passado e estão previstos no orçamento porque já existia a expectativa dos acréscimos.“Esta é uma conta que não cabe só aos municípios, mas ao governo federal, que teve o maior impacto do salário mínimo na Previdência. Além disso, pela primeira vez o governo federal colocou recursos no Fundeb. Antes a educação básica era de responsabilidade e financiada exclusivamente por estados e prefeituras. Mas acredito que os gestores já deveriam estar se planejando baseados na expectativa dos aumentos, de acordo com o orçamento do ano passado, o que não mudou, graças a compensação”, respondeu ele.O secretário lembrou ainda que o aumento irá ajudar a movimentar a economia local. “Se recebem mais, gastam mais. Não será só melhoria da educação, mas através dos impostos provenientes do consumo o que retornará para o município”.Sobre o programa habitacional “Minha casa, minha vida”, o representante do governo federal explicou mais detalhes do projeto e lembrou que é bom aproveitar o momento para ampliar os investimentos locais.“O programa tem uma dupla finalidade. Primeiro garantir o maior volume de investimentos do país e contratar a meta de um milhão de habitações, nesse período onde o déficit habitacional no Brasil é de 7 milhões. Esse seria o primeiro passo para a redução. E o segundo é proporcionar a famílias.Alexandre Padilha destacou ainda que vai depender dos gestores organizar os projetos e encaminhar à Caixa Econômica Federal, identificando os terrenos disponíveis, mobilizando as construtoras locais e fazendo o cadastramento correto. “Independente do tamanho da população do município, todos podem participar. Basta encaminhar os projetos para análise” disse ele.Sobre a renegociação da dívida do INSS, o “ministro dos municípios” explicou alguns pontos questionados pelos prefeitos e informou que a Medida Provisória (MP 457) foi discutida nesta quarta-feira (29) com a relatora, deputada Rose de Freitas (PMDB/ES) autorizando algumas mudanças que irão colaborar com os gestores, principalmente, aqueles que herdaram dívidas das antigas administrações.“Hoje (29), a relatora nos garantiu que apresentaria o relatório com essas mudanças para ser aprovado na Câmara Federal e em seguida seguir para o Senado. Mesmo assim, estou aqui à disposição dos prefeitos para tirar todas as dúvidas e esclarecer sobre as novas regras”, informou.A reunião contou com a participação de mais de 60 prefeitos de todo o RN. O vice-governador do Estado, Iberê Ferreira de Sousa, o presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria, a deputada Federal Fátima Bezerra e o deputado estadual Fernando Mineiro, também estiveram presentes ao encontro presidido pelo presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e prefeito de Lajes, Benes Leocádio, que estava bastante ansioso com as “notícias” do representante do Governo Federal.