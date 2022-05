Fraudes nas licitações do Rio Grande do Norte somam milhões

Vlademir Alexandre Aldo Medeiros diz que dívidas com impostas tiram muito empresas do páreo

A reportagem do Nasemana conversou com o advogado Aldo Medeiros, atuante na área do Direito Administrativo.Em Natal, as licitações na área de saúde do Estado e do município sofrem denúncias constantemente. Em abril, a secretaria de Saúde de Natal admitiu que o principal ponto do estado de calamidade pública no município é "permitir a compra de medicamento para a Secretaria sem licitação", lembra.Em janeiro desse ano, o Tribunal de Contas realizou auditoria nas licitações em Boa Saúde, interior do Rio Grande do Norte e descobriu um desvio de milhões de reais. A fraude começava na documentação da licitação de equipamentos médicos, combinação entre os concorrentes e até confirmação de informações falsas no processo.Para entender como acontece a compra de produtos por licitação, o melhor exemplo são as gráficas, os alimentos e a publicidade que são atividades mais comuns.Algumas empresas se especificam e garantem a venda de "alfinete a avião", e são divididas em grupo: para compras até R$ 8 mil, não é necessário o processo licitatório; entre R$ 8 mil e R$ 80 mil o processo é conhecido como carta-convite; acima de R$ 80 mil é chamada de tomada de preço e nas grandes compras, a licitação fica conhecida como concorrência.Paralelo a isso, o Governo criou o pregão eletrônico e o pregão presencial, nos quaisas empresas primeiro ganham a licitação pelo preço e depois apresentam os documentos.E para dar maior transparência ao processo, o Governo do Rio Grande do Norte, lançou uma página onde as licitações de todos os órgãos podem ser acompanhadas, o portal "RN Compra".Mas para participarem da tomada de preço e da concorrência, as empresas que se inscrevem para licitação só podem concorrer se estiverem em dia com a previdência social, receita federal, a fazenda municipal e estadual e o FGTS. "Isso afasta grande parte das empresas concorrentes, porque a maioria tem alguma pendência com o fisco", lembra Aldo Medeiros.No caso da área de saúde, o planejamento para compra de medicamentos deveria ser feito anteriormente para não chegar ao caráter de urgência. "Mesmo as situações na área de saúde pública, podem ser planejadas. O Ministério da Saúde tem uma listagem de medicamentos básicos e pelo consumo dos últimos anos, a compra pode ser planejada e por causa da má gestão, isso não acontece", afirma.Na área da alimentação, o padrão deve ser escolhido em função de se estabelecer os referenciais de preço. "A empresa deve escolher qual o padrão que deseja e, depois disso, fazer uma pesquisa de preços no mercado, as pessoas que tem interesse e gerar um piso e um teto", explica.Mas mesmo cercado de cuidados, as empresas podem sofrer com as concorrentes "aventureiras" que participam das licitações com preços inexequíveis, ou seja, impraticáveis."A administração das empresas pode se proteger, considerando um valor mínimo para os produtos e serviços", diz o advogado.A ideia de solucionar a compra com a proposta mais vantajosa, dando condições iguais a todos os participantes deveria ser o princípio norteador das licitações, mas geralmente as "cartas marcadas" ocupam o lugar da igualdade de produtos e serviços.O processo licitatório nas empresas e nas instituições públicas deve seguir o seguinte caminho: publicação no Diário Oficial, justificativa de preços no mercado, justificativa da possibilidade de proceder a concorrência e a situação fiscal.