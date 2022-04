Operação Turko: dois mandados foram expedidos para o RN

A Operação Turko, que investiga crimes de pornografia infantil na Internet, teve expedidos dois mandados de busca e apreensão para o Rio Grande do Norte, um dos 19 estados que foi alvo da investigação da Polícia Federal. No entanto, ainda não há a confirmação acerca dos locais e nem se os dois mandados foram cumpridos.A investigação comandada pela PF foi resultado da CPI da Pedofilia, que ocorreu no Senado Federal. Os parlamentares levantaram informações sobre supostas práticas do crime e repassaram à polícia, que deveria cumprir os mandados simultaneamente nesta segunda-feira (18).De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Federal em Brasília, até o fim da tarde haverá dados concretos sobre o que foi apreendido durante a operação.A Polícia Federal deflagrou no início da manhã de hoje a Operação Turko (anagrama de Orkut), na qual foram ou estão sendo cumpridos neste momento 92 mandados de busca e apreensão em 21 estados, em todas as regiões do país, contra 92 usuários daquele site de relacionamentos que utilizavam o recurso da restrição de acesso aos álbuns de fotografia (álbuns fechados) para troca e divulgação de pornografia infantil.A operação é o resultado da cooperação entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a CPI da Pedofilia do Senado Federal, e é a primeira a ser executada após o acordo realizado com o provedor Google, responsável pelo site, assinado em julho de 2008.Os 92 usuários investigados foram identificados a partir das denúncias encaminhadas por internautas brasileiros ao site www.denunciar.org.br , hotline conveniado ao MPF, mantido pela ONG SaferNet Brasil. A quebra do sigilo dos conteúdos dos álbuns fechados foi feita pela CPI da Pedofilia em abril do ano passado. À época, a filial brasileira do Google criava dificuldades para cooperar com as autoridades brasileiras em relação a crimes praticados no Orkut.Após a intervenção da CPI, o Google entregou informações sobre 3.600 perfis denunciados. O MPF-SP, a SaferNet Brasil e os assessores da CPI fizeram a triagem do conteúdo, e identificaram aproximadamente 600 perfis com conteúdo criminoso. Mediante a quebra do sigilo dos endereços de IP e do trabalho de campo da Polícia Federal, foi possível identificar os endereços dos 92 alvos da Operação.A Polícia Federal organizou, em conjunto com o MPF, a logística da operação, que ocorreu simultaneamente em 21 Estados. Dos 92 mandados, 24 estão sendo cumpridos no Estado de São Paulo.Em novembro de 2008, o Congresso Nacional aprovou projeto de lei da CPI, redigido com a colaboração do MPF-SP, aumentando as penas para a produção e distribuição de pornografia infantil, e criminalizando o assédio e o aliciamento online e a posse de fotografias e imagens sexuais de crianças e jovens.Desse modo, se durante o cumprimento dos mandados de busca, a PF localizar material contendo pornografia infantil, seja em mídia impressa ou nos computadores dos investigados, eles serão presos em flagrante, podendo ser condenados, também pela posse, à pena de 1 a 4 anos de prisão. Até as 10h30, duas pessoas haviam sido presas. A pena para a distribuição de pornografia infantil na Internet é de 3 a 6 anos de prisão, além de multa.Criado em 2003, o Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos do MPF-SP atua exclusivamente no combate a crimes contra direitos humanos praticados pela Internet, mais especificamente a distribuição de pornografia infantil e os crimes de ódio (racismo, neonazismo, xenofobia, etc).O grupo é pioneiro no combate a esse tipo de crimes no Ministério Público brasileiro. Foi o MPF-SP quem assinou, em julho de 2008, o termo de ajustamento de conduta que pôs fim ao litígio instaurado pela recusa da empresa Google Brasil de atender às ordens judiciais das autoridades nacionais referentes ao Orkut.Pelo acordo, a empresa se comprometeu a cumprir integralmente a legislação brasileira e a encaminhar ao MPF-SP todos os casos confirmados de pornografia infantil denunciados por usuários ou identificados pelo próprio provedor. Em razão disso, nos anos de 2008 e 2009 já foram iniciadas no MPF-SP 2.668 investigações relacionadas à distribuição de pornografia infantil (1975 em 2008 e 693 de 1 de janeiro até 15 de maio deste ano). Cerca de 90% desses casos são do Orkut.Além das atividades de investigação criminal, o MPF-SP também é engajado em atividades de prevenção, dirigidas à educação para o uso ético e seguro da Internet. Os procuradores do grupo realizam oficinas para professores da rede pública e privada, e organizaram, em conjunto com a ONG SaferNet, as atividades no Brasil do "Dia Mundial da Internet Segura", ocorrido em 10 de fevereiro.Desde a criação do grupo, já foram abertas na Justiça Federal da capital de São Paulo 19 ações criminais pelo crime previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destes 19 processos, cinco já resultaram em condenações de primeira instância e outros 11 seguem tramitando na Justiça Federal de São Paulo. Em dois casos houve declinação de competência (transferência do processo para a Justiça Estadual) e um caso foi arquivado.