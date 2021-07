Refinaria do RN entra em operação em agosto de 2010

Gabriela Duarte A nova refinaria será a 12ª a entrar em operação no país e a oitava maior do Brasil;

A informação foi dada hoje (14) à governadora Wilma de Faria pelo diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto.No encontro, que ocorreu na sede da empresa no Rio de Janeiro, ficou definida para o próximo dia 12 de maio a data de apresentação oficial do cronograma de obras da nova refinaria de petróleo.A nova refinaria será a 12ª a entrar em operação no país e a oitava maior do Brasil. A unidade vai custar cerca de R$ 340 milhões somente na primeira fase e deverá gerar 700 empregos diretos e até 5 mil indiretos nas indústrias satélites, bases, terminal e transporte.“A refinaria de petróleo era um sonho antigo do Estado que está se tornando realidade. E o mais importante é que o seu projeto é viável e vai se concretizar em um curto espaço de tempo. A partir do próximo ano, já teremos a nossa tão esperada refinaria que vai gerar mais empregos e desenvolvimento para o Rio Grande do Norte”, destacou a Governadora.A unidade de produção de gasolina automotiva será concluída em agosto de 2010 e se somará às plantas industriais existentes em Guamaré, onde são produzidos óleo diesel, querosene de aviação, gás natural, GLP e biodiesel.A capacidade de processamento do Pólo Industrial da cidade será de até 80 mil barris de petróleo por dia, maior que – pelo menos – quatro outras refinarias no país.O óleo diesel produzido na nova refinaria da Petrobras no Rio Grande do Norte terá o mesmo padrão do combustível adotado pela Europa a partir de 2009.O produto será cerca de 36 vezes menos poluente do que o consumido hoje no Brasil. A unidade potiguar será uma das primeiras do país a produzir o diesel limpo e vai eliminar aquela fumaça preta das ruas e estradas.Junto com a refinaria potiguar haverá investimentos na implantação de terminais de entrada e saída marítima de produtos na região de Guamaré, inclusive com a necessidade de construção de um duto de cerca de 15km que vai melhorar a logística e escoar a produção da usina.