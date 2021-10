Assembleia Legislativa será instalada em Acari amanhã

Júlio Pinheiro Robinson Faria: "Vamos aproveitar a visita do ministro Geddel para pedir benefícios para o RN".

Além dos deputados, participarão da solenidade representantes do governo federal, como o Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.Ontem (28), em entrevista à imprensa pouco antes do início da sessão plenária, o presidente da Casa, Robinson Faria (PMN), afirmava que esta é uma grande oportunidade para os deputados conversarem com o ministro, no sentido de solicitar benefícios para o estado.“O ministro Geddel tem sido um grande parceiro do Rio Grande do Norte e, certamente, iremos provocar uma conversa com este objetivo”.Robinson aproveitou para divulgar a volta do Projeto Assembléia Itinerante em outros municípios do RN. Através dele, em vez de realizar os trabalhos parlamentares no plenário da sua sede em Natal, as audiências públicas, sessões solenes e outros eventos acontecem na cidade escolhida. Até agora, municípios como Mossoró, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz já receberam a Assembléia Itinerante.