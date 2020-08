Fátima Cardoso desmente Secretaria Municipal de Educação

Em um comunicado divulgado no site da Prefeitura Municipal do Natal na tarde desta quarta-feira (4), a Secretaria Municipal de Educação (SME) divulgou uma redução de adesão à greve por parte dos professores. A informação é de que o número teria sofrido um decréscimo de 13% para 9%.Segundo o informe, dos seis centros municipais de educação infantil (Cmei's) paralisados na terça-feira (3), dois voltaram às atividades nesta quarta. Além das duas unidades, dos três centros que estavam funcionando parcialmente ontem, dois voltaram à plena atividade hoje.

A coordenadora do Sindicato dos Profissionais em Educação do Rio Grande do Norte, Fátima Cardoso, rebateu os números, referindo-se a eles como um "blefe". "Eu não tenho o menor interesse de blefar. Basta dar uma volta e ver se os centros estão ou não fechados em Natal", desafiou.

Para a coordenadora, a adesão real é de 90% dos profissionais em educação e o número divulgado pela SME faz referência somente aos contratos provisórios, funções desempenhadas por estagiários. Ela levantou ainda que mesmo regidos por outra legislação, os professores de 74 Escolas Municipais estão com forte participação na greve.

"Isso é uma coisa inexistente, uma tragédia. O que eles estão tentando fazer é muito feio, que é tentar convencer a população com esses números. Não estamos querendo as coisas com imediatismo, já que a greve foi avisada desde setembro de 2008", disse.Entretanto, um entendimento entre as partes ainda parece distante. Isso porque a prefeita Micarla de Sousa negou reunião com grevistas. "Ela disse que não conversa com grupos que estão paralisados. Mas a greve é democrática e os conflitos são resolvidos a partir do diálogo", concluiu Fátima Cardoso.