Protásio diz que vai cobrar compromissos da Mesa Diretora

Júlio Pinheiro Júlio Protásio reafirma compromissos de "campanha".

Após a declaração do vereador Dickson Nasser à imprensa, em que não afastou a possibilidade de reeleição, Júlio Protásio minimizou o fato e disse que o fato ainda vai chegar ao debate dos membros da Mesa e os demais vereadores da Casa.“No momento certo haverá o debate dos vereadores. Por enquanto ele ainda não começou. Está na imprensa”, explicou Protásio.Contudo, o vereador disse que vai cobrar que todas as propostas expostas à imprensa durante o período prévio às eleições de 1º de janeiro sejam cumpridas, e não apenas o fim da reeleição.“Temos compromissos em lutar pelo sinal aberto da TV Câmara, o portal da transparência, a ampliação dos outros programas já existentes. Não é apenas o fim da reeleição. Vamos cobrar que todos sejam cumpridos nesses dois anos”, disse Júlio Protásio.Para o fim da reeleição para a Presidência da CMN é necessário que seja apresentado um projeto de resolução alterando o regimento interno, contando com o voto favorável de pelo menos 14 vereadores.