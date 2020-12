Revisão de aposentadorias por invalidez começa em abril Servidores públicos federais serão reavaliados. A proposta é que os servidores voltem ao trabalho nos próximos meses.

O Ministério do Planejamento começa fazer a partir de abril a revisão das aposentadorias por invalidez de servidores públicos federais. Essa revisão começará pelo Ministério da Educação e será feita com base em um módulo que será criado dentro do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape).



O secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanie Paiva Ferreira, informou hoje (17) que essa revisão vai atingir os casos em que há possibilidade de o servidor voltar ao trabalho.



“Os critérios serão, por exemplo, se o servidor que se aposentou por invalidez e a causa foi uma doença incurável ou uma doença terminal, esses casos estarão eliminados [da revisão]”, explicou.



Ele informou que em 2008 foram concedidas 1.043 aposentadorias por invalidez e em 1997 foram 3.127 concessões.



Com base nesse módulo, o governo também pretende fazer um acompanhamento da saúde dos servidores. O secretário disse acreditar que com essa ferramenta será possível fazer uma melhor gestão nos ambientes de trabalho do servidor.



Fonte: Agência Brasil