Garibaldi: Agaciel não tinha outra alternativa

Vlademir Alexandre Garibaldi diz que Agaciel Maia agiu correto em pedir afastamento.

Questionado se a saída de Agaciel representaria o início de uma renovação na Casa, já que ocupava o cargo há 14 anos, o senador respondeu apenas que o ex-diretor “prestou bons serviços”.Garibaldi passou a manhã reunido com os demais integrantes da bancada do PMDB, no Senado, e recebeu a notícia do afastamento de Agaciel através de sua assessoria de imprensa.