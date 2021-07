Santos processará Manuel da Lupa Advogado do Peixe diz que presidente da Portuguesa quis arrumar desculpa pela eliminação no Paulistão.

O advogado do Santos, Mário Mello, afirmou que irá processar Manuel da Lupa, presidente da Portuguesa, que diz ter provas de que o zagueiro Jean, da Ponte Preta, recebeu R$ 20 mil para "entregar" o jogo ao Peixe, na última rodada do Campeonato Paulista, que culminou na classificação do time do técnico Vágner Mancini mesmo com vitória da Lusa sobre o Santo André.



Jean, que contou ter recebido ameaças de morte, irá depor no processo movido pela Portuguesa contra ele, nesta terça-feira, dia 14 de abril, no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD/SP), às 10h. No mesmo horário, quem também irá depor é o presidente da Portuguesa.



Mário Mello afirmou que não irá processar a Portuguesa que, segundo ele, não tem culpa de nada, mas sim o próprio presidente Manuel da Lupa: “Vamos processar ele e os outros dois que mantiveram esta mentira, pois eles não têm provas de nada. Tudo o que disseram não tem consistência”, disse o advogado ao site Justicadesportiva.com.br.



O presidente da Lusa revelou que foi procurado por uma pessoa após o jogo entre Santos e Ponte Preta que afirmara o suborno do time da Vila Belmiro sobre Jean.



A Portuguesa foi ao Ministério Público e depois registrou um Boletim de Ocorrência na 12ª DP, no bairro do Pari, região central de São Paulo. O caso agora está nas mãos do TJD/SP, que vai investigar a procedência da denúncia.



De acordo com o diretor do departamento jurídico do Peixe, Manuel da Lupa criou uma desculpa para a eliminação da Portuguesa. “Quiseram arrumar uma desculpa esfarrapada para a torcida. Ele e as pessoas que servem como testemunham não podem provar nada contra o Santos, mas vieram com isso, algo sem pé nem cabeça”, concluiu.