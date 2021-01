Grupo para discussão de PPP no RN será formalizado hoje

Vlademir Alexandre Governadora assina às 15h, nesta sexta-feira (20), em seu gabinete, acordo de cooperação técnica.

O projeto de implantação do Complexo Portuário e Sistema de Transporte Ferroviário do Rio Grande do Norte é tido como primordial pelo governo. O Terminal Graneleiro, como está sendo chamado, servirá para escoamento da produção de minérios do Estado.O Complexo pretende integrar os acessos de escoamento dos centros de produção atuais e potenciais do Rio Grande do Norte, através do transporte de produtos como cimento, petróleo, minérios de ferro e calcário. As regiões de Mossoró, Macau, Açu, Afonso Bezerra e Jucurutu estão envolvidas no projeto, até o embarque para os grandes centros consumidores.Os estudos serão executados analisando seis aspectos para a prévia aprovação de viabilidade da obra. Verificação de alternativas e de demanda, estudo de engenharia, estudo socioambiental, relatório de avaliação econômica, avaliação financeira e relatório de modelagem jurídica para minutas de edital e contrato.Outros exemplos de grandes obras que deverão ser realizadas por meio de Parcerias Público-Privadas são o Aereporto Intermodal de São Gonçalo do Amarante e o Complexo Esportivo com a Arena das Dunas, caso Natal seja confirmada como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.