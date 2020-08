Copa do Brasil: goleada do Fla e potiguar fazendo gol são destaques A rodada ainda contou com a estreia de Ronaldo pelo Corinthians.

Além de Fast 1 x 1 ABC, Confiança 3 x 2 América e Potiguar de Mossoró 2 x 2 Bahia, a rodada iniciada na quarta (04.04) da Copa do Brasil contou com uma série de partidas, e pelo menos dois destaques.



O primeiro foi em Serra-ES 2 x 3 CSA-AL, onde teve atleta potiguar fazendo gol: precisamente, Thiago Potiguar, que fez os dois últimos gols da equipe alagoana.



O outro destaque foi o Flamengo-RJ, que aplicou a goleada da rodada: 5 a zero sobre o Ivinhema-MS na casa do adversário - 1 gol de Leo Moura, 2 de Zé Roberto, um de Kleberson e um de Maxi - resultdo que classificou o time carioca para a segunda fase. Falando em times grandes, o Corinthians - estreando Ronaldo "Fenômeno" - venceu o Itumbiara-GO na casa do adverasário, 2 a zero, e também se classificou.



A rodada continua esta noite (05.03) com Dom Pedro-DF x Botafogo-RJ (jogo de "ida"), Fluminense x Nacional-PB, Santa Cruz-PE x Americano-RJ e Paraná x Mixto-MT (jogos de "volta").





Quem enfrenta quem



Para a segunda fase da Copa do Brasil, neste momento, há três confrontos definidos: Atlético-MG x Guaratinguetá, Corinhians x Misto-MS e Internacional x Guarani.



Quanto aos potiguares, se o América vencer o Confiança na "volta", vai encarar o Icasa-CE na segunda fase; se o ABC vencer o Fast, terá pela frente o Atlético-PR; e se o Potiguar de Mossoró passar pelo Bahia, pega o Coritiba na próxima fase.



Resultados



Jogos de ida



Central-PE 0 x 0 Ceará-CE

Confiança-SE 3 x 2 América-RN

ASA-AL 1 x 1 Vitória-BA

Atl. Sorocaba-SP 1 x 0 Juventude-RS

Itumbiara-GO 0 x 2 Corinthians-SP*

Tocantins-TO 0 x 3 Atlético-PR*

Fast-AM 1 x 1 ABC-RN

Águia Marabá-PA 2 x 1 América-MG

Atlético-RR 1 x 3 Goiás-GO*

Cristal-AP 1 x 2 Brasiliense-DF

Vilhena-RO 1 x 2 Ponte Preta-SP

Serra-ES 2 x 3 CSA-AL

Potiguar-RN 2 x 2 Bahia-BA

Ivinhema-MS 0 x 5 Flamengo-RJ*

Barras-PI 0 x 1 Remo-PA

Moto Club-MA 1 x 1 Náutico-PE



Jogos de volta



Portuguesa-SP 1 x 1 Icasa-CE*

Caxias-RS 2 x 1 Guaratingueta-SP*

Campinense-PB 1 x 1 Misto-MS*

Figueirense-SC* 2 x 1 Samp. Corrêa-MA

Coritiba-PR* 3 x 0 Holanda-AM

Fortaleza-CE* 3 x 0 Desportiva-ES

Internacional-RS* 2 x 0 União-MT

Criciúma-SC* 3 x 0 Tupi-MG



(*) classificados para a segunda fase; Vasco, Atlético-MG e Guarani se classificaram para a segunda fase, no jogo de "ida".