Envelhecimento saudável: aumento da longevidade e mudanças sociais para os idosos Como as pessoas da terceira idade enfrentam essa fase da vida e como a sociedade está se preparando para a velhice.

Nascer, crescer, viver, amadurecer, virar idoso e..viver mais ainda! Essa é a nova regra dos idosos do Brasil. A cada ano cresce o número de pessoas de maior idade e aumenta a longevidade das vidas que já existem. No Brasil, são mais de 700 mil novos idosos anualmente e esse número ainda deve aumentar nos próximos anos.



A psicóloga especialista em Envelhecimento Humano, Ana Cristina Cabral, aponta que as mudanças sociais, econômicas, culturais e educacionais possibilitaram o envelhecimento saudável que está acontecendo hoje. "A quebra de paradigmas (doenças) possibilitou a convivência dos idosos com pessoas de outras idades. Nos dias de hoje, eles podem sonhar e realizar o que desejam" afirma a especialista.



Mas nem sempre foi assim. Os idosos começaram a viver mais depois das melhorias ambientais, porém ainda precisavam de estrutura, incluindo mudanças comportamentais para viver melhor. Estudos revelavam que as cidades brasileiras não estavam preparadas para os idosos: na década de 90, os idosos tradicionalmente iam a supermercados, jogavam cartas, cuidavam de netos, frequentavam festas de família e até bordavam. Mas isso era antes. Com o passar do tempo, os idosos perderam um pouco de espaço e atividades de casa.



E eles precisavam de mais. Agora, as mudanças sociais começavam a acontecer em paralelo ao aumento da longevidade e o estado precisa construir novos projetos sociais voltados para eles. A melhoria nas condições de vida dos idosos, através da drenagem e pavimentação das ruas e as melhorias nos cuidados desde o nascer, o viver, os cuidados com a alimentação, orientação nutricional e os exercícios, planos de saúde, remédios e atendimento médico proporcionaram o aumento dos idosos no Brasil.



As mudanças estruturais que deram mobilidade aos idosos, como as calçadas, o saneamento e as habitações contribuíram para a mudança. "Os espaços, as praças estão sendo refeitas, com locais comunitários para que eles deixem de ficar em casa e convivam com outros idosos", explica Ana.



Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2008, aponta que a população de idosos equivale à quantidade de crianças e que o envelhecimento saudável acontece por causa das melhores condições de vida e moradia, saúde e higiene.

Sobre a convivência dos idosos com pessoas de outras idades, a pesquisa apresenta o seguinte painel: as moradias são inter-geracionais, com crianças, adolescentes e jovens (0-24 anos), adultos (25-59 anos), idosos (60-79 anos) e idosos maiores de 79 anos numa mesma casa. "Por isso é preciso mudar comportamentos para se ter uma boa convivência", lembra Ana Cristina.



Os estudos estimam que no Brasil, em 2050, os idosos representem 25% da população. Em outras palavras, 1 em cada 10 pessoas terá mais de 65 anos.

É importante se discutir e planejar o futuro dos idosos. "As três maiores causas de mortes dos idosos são gripes, quedas e tristezas, causadas pela falta de atividades" explica Ana Cristina.



Para melhorar as condições de vida das pessoas dessa faixa etária, o governo federal começou a instituir programas para terceira idade. No Rio Grande do Norte, foi criada há 15 anos a Universidade Aberta para a Terceira Idade (UnATI), com 1.400 alunos matriculados em cursos de hidroginástica, memorização, idiomas, arte e artesanato, canto, teatro e música. "O idosos podem aproveitar os potenciais que sempre tiveram. É preciso que a sociedade entenda que eles não têm necessidades especiais, eles têm necessidades especificas da fase deles, como as grávidas, por exemplo", justifica Ana Cristina.



No Brasil, são consideradas idosas pessoas com mais de 60 anos e no mundo, adultos com mais de 75 anos. Para reforçar as estatísticas de crescimento populacional de idosos, o IBGE apresenta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), que informa que a população de idosos corresponde a 9,4 milhões no Sudeste (sendo São Paulo a cidade com maior número de idosos no Brasil) e 5,1 milhões de idosos no Nordeste, a segunda região com maior população de idosos.



A explicação para esses dados é a migração inversa. "Antes as pessoas migravam para o trabalho no Sudeste e agora a migração inversa ocorre para o descanso dos idosos", conta a especialista em envelhecimento.

Os idosos também são assistidos pelos programas federais como o Programa de Saúde da Família (PSF) e o programa de Agricultura Familiar (Pronaf). "Os idosos do que moram no interior vivem mais porque têm uma melhor qualidade de vida. Eles vão às praças, compram pão e quando trabalham na agricultura produzem até os 80 anos.



Economia

Os idosos têm uma participação importante na economia. Segundo dados do IBGE, de 2007, mais de 50% das famílias que têm idosos, são sustentadas por eles, por dois motivos: os jovens não têm empregos e os adultos ganham pouco.



Ana Cristina justifica a participação dos idosos na economia. "O idoso aposentado mantêm a riqueza do país com sua aposentadoria, eles tem dinheiro certo todo mês". Foi pensando nisso que uma cidade de Goiás adotou um programa de doação de terreno e financiamento para construção direcionado para idosos.



"Hoje, o idoso alavanca a economia do país. Por isso precisamos ter shoppings e lugares com acessibilidade, portas largas para acesso de cadeiras de rodas, vitrines com letras maiores e facilidade no acesso e atendimento a eles", conta Ana Cristina.



Ela ainda lista os novos nichos para idosos: carros com comandos automáticos, que ajudam no estacionamento e na direção; roupas confortáveis iguais as dos adultos e restaurantes self-services, com pouco sal e açúcar, ideal para dietas dos idosos.



Outro setor ocupado por eles e que vem crescendo bastante é o turismo sernior. "O idoso já pode usar tênis e ampliar as possibilidades de passeio. O comportamento do idoso muda quando ele percebe a oportunidade e acha o que fazer e como fazer, no caso das viagens", afirma a estudiosa.



Durante quatro dias,a partir deste domingo (17), Natal se transforma na Capital da Melhor Idade, isto porque a cidade será sede do XI Encontro Luso-brasileiro do Turismo Senior e XII Congresso Brasileiro dos Clubes de Melhor Idade, que deverão reunir cerca de 2.500 participantes do Brasil e de Portugal.



Serão abordados temas como o turismo voltado ao público da terceira idade, além de outros relacionados à saúde e qualidade de vida. Até representantes do Ministério do Turismo estarão no evento divulgando o programa Viaja Mais Melhor Idade, criado há dois anos para incentivar as viagens dos idosos pelo país.