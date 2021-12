Parlamentares federais discutem pedidos dos prefeitos em Brasília Fábio Faria, José Agripino e Garibaldi Alves trataram sobre matérias que podem ser apreciadas com urgência no Congresso.

O coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte, deputado Fábio Faria (PMN), os senadores Garibaldi Filho (PMDB) e José Agripino (DEM) se reuniram na tarde desta quarta-feira (6), em Brasília, com o presidente da Femurn, Benes Leocádio, e mais 25 prefeitos potiguares. Eles participaram pela manhã de reunião promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), no auditório Petrônio Portela, no Senado, sobre os efeitos da crise econômica na receita dos municípios brasileiros.



Os prefeitos querem a inclusão na pauta da Câmara dos Deputados e do Senado,

em regime de urgência, de matérias de interesse dos municípios, especialmente aquelas que tratam da compensação pelas perdas do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), ajustes do Fundo da Educação Básica (Fundeb) e a PEC dos Precatórios.



“São pleitos legítimos, que sensibilizam a mesa diretora e já começaram a ser atendidos na última semana, quando foi aprovado o parcelamento das dívidas dos municípios com a previdência social em 20 anos”, avaliou Fábio Faria, ao lembrar que falta um destaque a ser votado pela Câmara, por não haver consenso entre os líderes.



Segundo o presidente da Femurn, cerca de 500 prefeitos participaram do encontro da CMN e saíram com a missão de reafirmar a pauta municipalista junto aos parlamentares dos seus estados. “É fundamental para nós gestores o encontro de contas entre União e municípios com relação às dívidas com o INSS, e o empenho dos coordenadores de bancada vai levar à agilidade nesse processo”, explicou Benes Leocádio.