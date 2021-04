Prefeitura prorroga contratos e ProJovem tem início dia 6 Secretaria Municipal de Educação (SME) terá o prazo de 90 dias para a contratação temporária de profissionais que atuarão no Programa.

Em comunicado publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (31), a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que serão prorrogados os contratos de educadores para o início das aulas do ProJovem Urbano (Programa Nacional de Inclusão de Jovens), programada para 6 de abril.



A prorrogação dos contratos foi em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público e a SME, em 19 de março. O termo permitiu à Secretaria efetuar a prorrogação, por 90 dias, das contratações temporárias de pessoal (professores, equipe gestora e de apoio, selecionados e habilitados em 2007 e 2008), desde que o contrato e seus aditivos não ultrapassem o período de 24 meses, estabelecido no artigo 3º da Lei Municipal nº 5.720/06.



Ainda dentro dos termos de ajustamento de conduta, a Secretaria Municipal de Educação terá o prazo de 90 dias para deflagrar e concluir o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de coordenadores executivos e coordenadores pedagógicos locais, diretores executivos, diretores pedagógicos de pólos e apoios-técnicos de nível superior e nível médio, educadores e merendeiras, para atender ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano de 2009.



Memória

Uma ação civil pública, datada de 29 de janeiro, pediu declaração de nulidade ao edital de número 001/2008, do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de coordenadores executivos e coordenadores pedagógicos, além de diretores executivos, pedagógicos de pólos e apoios técnicos de nível superior e nível médio do ProJovem Urbano.



Em 12 de fevereiro, o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal suspendeu os efeitos do Processo Seletivo. Em 17 de março, o ato de anulação do Processo Seletivo ProJovem Urbano 2008 foi publicado no Diário Oficial do Município pelo secretário municipal de Educação, Elias Nunes.