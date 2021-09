Potyguar/CN rescinde com um dos principais jogadores do Estadual Alegando problemas particulares, diretoria do clube e o volante Emerson chegaram a um acordo. Dessa forma, o atleta não disputa finais do Estadual

Não bastasse os jogadores que vão desfalcar o clube no primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual, o Potyguar de Currais Novos anunciou a saída do volante Emerson, um dos destaques da equipe na competição.



O presidente do Potyguar, Antônio Marcos, o “Merica”, disse que “ele se dispensou” alegando problemas particulares em Currais Novos. O dirigente contou que a situação aconteceu na terça-feira (21), mas não quis entrar em detalhes do ocorrido.



"Merica" afirmou que "ele teve esse problema particular, nos procurou, pediu desculpas e saiu". "É isso que tenho a dizer porque a situação já está resolvida", declarou o presidente do clube.



Os outros desfalques do Potyguar são os zagueiros Everaldo e Roquete além do atacante Carlinhos. Todos vão cumprir suspensão por cartões recebidos na decisão contra o ABC.