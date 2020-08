Juiz concede liberdade provisória aos envolvidos na Operação Escambo Após ouvir testemunhas de defesa, acusação e denunciados, Mário Jambo alegou que não havia mais os pré-requisitos da prisão preventiva.

O juiz da 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, Mário Jambo, concedeu liberdade provisória a quatro envolvidos na Operação Escambo no começo da noite desta terça-feira (3).



Após ouvir as testemunhas de defesa, acusação e envolvidos, Mário Jambo alegou que não havia mais os pré-requisitos da prisão preventiva dos acusados. Os suspeitos aguardarão o julgamento em liberdade, mas a data ainda não foi marcada.



A Operação Escambo foi montada com a finalidade de desarticular uma quadrilha com atuação nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais.



Os integrantes são acusados de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional, com a realização de câmbio clandestino de moeda estrangeira.



* Atualizada nesta quarta-feira (4) para correção de informação.