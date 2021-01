Quanto antes, melhor!

O quadro citado acima é observado com cada vez mais freqüência por profissionais da área física. "Isso acontece principalmente nos últimos meses antes do Carnatal. As pessoas não chegam aqui em busca de saúde, e sim vêm por causa da estética", afirma o professor de Educação Física de uma academia de ginástica da capital, Leonardo Lima.Ele admite, inclusive, que muitos procuram a academia duas ou mesmo uma semana antes da micareta. Segundo Lima, para se ter um "físico ideal" é necessário antes de qualquer coisa manter uma periodicidade nos exercícios."A indicação da associação médica americana é de, no mínimo, praticar exercícios físicos três vezes por semana com meia hora de duração. Entretanto, de acordo com a disponibilidade e a condição física de cada pessoa, pode-se treinar até os seis dias da semana, dentro de um programa bem organizado", explica.A recomendação do professor é "procurem durante o ano organizar espaço na agenda para praticar exercícios, por meio de profissionais capacitados. Além disso, é de extrema importância aliar as atividades a uma alimentação sadia, com orientação de uma nutricionista". Sobre possíveis restrições na hora de malhar, ele é enfático: quanto mais cedo, melhor. Leonardo Lima afirma que a atividade física pode ser feita em pessoas de 8 a 80 anos.Segundo ele, quanto mais cedo a iniciação, melhor para a obtenção de uma boa qualidade de vida. Mas, alerta: "em qualquer faixa etária é imprescindível uma consulta prévia a um médico. Para as pessoas que já entraram na "melhor idade" é bom que se consulte um cardiologista e um ortopedista.Em relação às pessoas mais novas é importante verificar o estado maturacional, que é a puberdade, independente da faixa etária. O professor aproveita para comentar que "é importante nunca praticar exercícios físicos em jejum, principalmente os adeptos em praticar atividade muito cedo ou após o expediente de trabalho. Ele explica que, quanto menos alimento o indivíduo ingere ao longo do dia, mais o metabolismo cai, o que é maléfico para quem deseja emagrecer.Além disso, favorece para o aumento de massa muscular, pois não há nutrientes suficientes. Tese também defendida pela nutricionista Alana Monteiro. Segundo ela, é essencial algum tipo de alimentação antes da prática de qualquer exercício físico."Em jejum, jamais fazer atividade física. Comendo uma fruta ou mesmo um copo de leite se evita os desmaios devido ao quadro de hipoglicemia", alerta. A hipoglicemia é o nome dado à diminuição do nível de glicose no sangue.Ela afirma que após as atividades também é de extrema importância a ingestão de alimentos. "Deve-se ingerir carboidratos como a batata inglesa, batata doce, macaxeira. Além disso, se alimentar de uma dieta rica em cereais como arroz, macarrão.As frutas também devem ser consumidas e os alimentos ricos em cálcio como o leite e seus derivados. Não podemos esquecer-nos da ingestão das proteínas como carne, frango e peixe, de preferência sem gorduras", destaca.Há três anos praticando regularmente exercícios, a terapeuta ocupacional Magnólia Paula Ansaldi, de 41 anos, diz que buscou a academia para se obter uma melhor qualidade de vida."Não tenho só a visão da estética, e sim observo a saúde. Dessa forma, penso que estou me preparando para atingir a melhor idade de forma plena e saudável", afirma. Sobre os que procuram a academia em épocas de festa, ela avisa "estão fazendo algo ilusório. Mais adiante sentirão o peso. O brasileiro se matricula numa academia muito mais visando o lado estético do que a saúde. Acho que isso tem que mudar".