Polícia identifica os crimes cometidos por quadrilha presa na quinta-feira (5)

A quadrilha interestadual desbaratada na última quinta-feira (5), numa operação conjunta das policiais Civis e Militares, cometeu dois assaltos em Natal. O grupo foi preso quando se preparava para assaltar o ponto de venda de vales transporte localizado na Avenida João Medeiros Filho, em frente ao Atacadão da Zona Norte.



Após a prisão, a Polícia Civil confirmou que integrantes do grupo assaltaram uma loja de baterias na Zona Norte e um cartório em Cidade Alta. Um dos presos é procurado em oito estados.



A quadrilha é formada por bandidos por Rio Grande do Norte e Pernambuco. Dois membros, Daçoval Barbosa de Souza, o “Bradoc", e Ronaldo Osório da Silva, o “Tony", foram presos na terça-feira, após uma tentativa de assalto frustrado em Lagoa Nova. Ambos foram autuados por roubo. A partir da prisão, a polícia descobriu que a dupla planejava roubar um carro para cometer o assalto ao posto de vale transporte.



A equipe da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (Defur) intensificou a investigação até, na tarde de quinta-feira, interceptar, junto com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) o bando na Avenida João Medeiros Filho.



O grupo ia agir no prédio da Fundação Augusto Severo, onde funciona o posto de

venda de vales. Foram presos o pernambucano Antônio Gomes da Silva, o "Banguelo", 47 anos, e os potiguares Gilmar Trigueiro, Jadilson Ferreira de Lima, e Francisco das Chagas Silva de Farias, o “Nanã”, 38 anos, apontado como líder do bando. Antônio Gomes, ao ser preso, usava documento falso.



O acusado tem um mandado de em aberto em oito estados brasileiros. A polícia aprendeu com o grupo uma Toyota Bandeirante vermelha, um Fiat Uno branco, uma espingarda, um revólver, além de munições. Dois bandidos conseguiram

fugir levando as armas do bando.



Os quatro presos foram autuados em flagrante delito por tentativa de roubo e formação de quadrilha. Mas os bandidos identificados como participantes do assalto à loja de baterias e ao cartório serão indiciados em inquérito policial por roubo qualificado.