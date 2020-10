Galeria do Povo comemora Dia da Poesia

Divulgação

Segundo o idealizador Eduardo Alexandre, mais conhecido como Dunga, o evento foi realizado todos os fins de semana por oito anos, na praia dos Artistas.“Quando foi criado o Centro de Artesanato, ficamos o muro onde expúnhamos artes plásticas, faixas de manifestação, fotografias, poesia, crônicas e até livros”, lembra.Depois, a galeria passou a ser realizada sem qualquer periodicidade e em lugares diversos. A última foi em novembro do ano passado.“Temos uma luta de 30 anos para que a execução seja permanente, onde nós pudéssemos receber a população e turistas mostrando o que há de mais novo nas artes daqui”, fala Dunga, ao mesmo tempo em que sugere uma exposição inédita a cada semana.Eduardo também participa de mesa redonda com Nei Leandro de Castro, Jânia de Souza, Iara Carvalho, Plínio Sanderson e Lívio Oliveira (como mediador) no auditório da Funcarte. O debate começa a partir das 11h da sexta-feira com o tema “Os Novos Caminhos da Poesia Potiguar”.Enquanto a população chega com seus poemas na Galeria do Povo, a programação segue no largo do Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão, onde serão realizadas performances do grupo Tropa Trupe, com participação de grafiteiros e skatistas.Logo mais, os versos se unirão à música de Mirabô Dantas, Poetas Elétricos, Carcará na Viagem (hip-hop), Agregados Família do Rap e do cordelista Amâncio Sobrinho. Haverá ainda uma apresentação em que os repentes do hip hop interagem com os do cordel.Os atores Harlane Rodrigues e Rodrigo Bico declamam Eduardo Gosson, Mário César Rasec e Valério Mesquita.Às 22h30, quando os shows do largo do Museu se encerram, começa a festa no Bardallos Comida e Arte, na Cidade Alta. Até as 23h haverá show com o poeta e músico curraisnovense Wescley Gama, seguido de recitais de poesia feitos pelos grupos Arrastão da Poesia, Casarão de Poesia, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins (SPVA), além de outros poetas presentes.A noite acaba com uma grande panela de sopa, o “Sopão das Letras”, oferecido aos poetas e artistas.No sábado (14), quando enfim chega o Dia Nacional da Poesia, o grupo de contadores de estórias “Era uma Vez” fazem o “Arrastão da Poesia” a partir das 14h da Zona Norte para percorrer os principais pontos da região, levando poesia e música às ruas.Já os poetas e artistas da Zona Sul saem da Funcarte, em um ônibus com a faixa: “A poesia é a minha praia”, percorrendo os principais pontos da cidade até Ponta Negra.Ao chegar à praia, Plínio Sanderson recita e o Grupo Tropa Trupe volta a se apresentar. A programação será encerrada com shows de Zé Martins e poetas da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins (SPVA), Isaque Galvão e Igor Dantas cantando de Cartola a Romildo Soares, além do hip hop das bandas Estratégia e Priguissa.Paralela à programação da Funcarte, a Fundação José Augusto comemora o dia no Beco da Lama, onde um palco será animado a partir do meio dia. Lá, o Bar da Nazaré promove o Feijão Poético com grupo Sonorozinho.Às 12h30 haverá o lançamento da Edição nº20 da Revista Preá. Às 14h, Izaias Gomes abre o recital que logo se torna coletivo com a Tribuna Livre, momento em que qualquer pessoa pode se dirigir ao palco e declamar os versos que preferir.Raul da Alcatéia Maldita começa às 16h a sessão de shows no Beco. Às 18h é a vez dos pernambucanos Alan Salles e Miró. Às 19h, o recital fica por conta de Antônio Francisco e a partir das 20h começa o show de encerramento com o poeta Jessier Quirino e banda direto de Itabaiana, na Paraíba.Haverá ainda a Alvorada Poética, na Fortaleza dos Reis Magos às 8h; e às 10h30, o lançamento do balaio poético, pelo grupo Arte Viva, no calçadão da João Pessoa, quando 20 poetas potiguares serão homenageados com leitura de seus poemas.