Raimundo Fernandes já havia garantido permanência a Vivaldo

Elpídio Júnior Raimundo Fernandes permanece na Articulação dos Municípios enquanto Wilma estiver no Governo.

“Eu tinha dito a ele, só a ele, que ele não deixaria de ser deputado nunca. Eu sairia mesmo que não fosse assumir secretaria nenhuma. Tenho um carinho especial por Vivaldo e não deixaria que ele não ficasse aqui nessa Casa. Isso pesou muito para mim”, garantiu Raimundo Fernandes.Um dos principais críticos da postura de Gustavo Carvalho (PSB) no Gabinete Civil, Raimundo Fernandes garante que vai estar aberto para colaborar com todos os deputados e prefeitos do estado, sendo “um ele de ligação muito forte entre todos e o Gabinete Civil”. “Não haverá discriminação. Vou agilizar (sic) as ações em benefício dos prefeitos. Já fui prefeito, presidente da Assembleia, e sei como é o sofrimento dessa gente”, explicou.Sobre a intervenção de Robinson Faria para que o pedido da governadora fosse aceito, Raimundo Fernandes disse que o pedido do companheiro de partido “vale tudo” para ele. No entanto, garante que a secretaria não será utilizada com a finalidade de beneficiar politicamente o pré-candidato ao Governo do Estado.“A secretaria não vai beneficiar Robinson, vai beneficiar o Governo todo. Vamos trabalhar em prol do Governo, procurando beneficiar todos”, garantiu Fernandes.O parlamentar não discutiu com o então titular da pasta Cláudio Porpino (PSB) acerca da substituição. Raimundo Fernandes, inclusive, disse que pensava que a pasta era comandada por Fátima Moraes. Apesar do desconhecimento sobre o posto, Raimundo Fernandes diz que a titularidade da secretaria não vai complicar seus planos de reeleição.“Acho que vai até ajudar, porque vou estar perto dos prefeitos”, afirmou, lembrando que deixará o cargo assim que Wilma sair do comando do Governo.Raimundo Fernandes e os demais novos auxiliares de Wilma de Faria serão nomeados em solenidade no auditório da Emater, na manhã da quarta-feira (8). Às 15h haverá o primeiro encontro do novo secretariado, no hotel Barreira Roxa.