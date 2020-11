Campeonato Paulista: Santos e São Paulo "derrubam" a Portuguesa O São Paulo reassumiu o terceiro lugar na classiicação ao vencer o Marília, e o Santos é o quarto após barer o Mogi Mirim.

Na sequência de mais uma rodada do Campeonato Paulista, o sonho da Portuguesa de ficar entre os quatro primeiros colocados durou apenas um dia. O São Paulo venceu o Marília, 2 a 1 - gols de Hernanes e Washington para o São Paulo, e João Vítor descontou para o Marília - e tomou o terceiro lugar na classificação, que estava com a "Lusa".



Só que no fim das contas a Portuguesa caiu mais uma posição, pois o Santos venceu o Mogi Mirim - 3 a zero, gols de Paulo Henrique, Roni e Neymar - e assumiu o quarto lugar. O Corinthians empatou com o Santo André sem gols, e segue em segundo, com 30 pontos (mesmo que vencesse não alcançaria o Palmeiras, líder isolado, agora com 33 pontos),



A rodada será completada com Mirassol x Paulista, nesta terça (17.03).



Resultados da rodada



Ontem (14.03)

Palmeiras 3 x 0 Barueri

Bragantino 5 x 1 Guaratinguetá

Ponte Preta 2 x 1 Ituano

Botafogo 1 x 3 Noroeste

São Caetano 0 x 1 Portuguesa



Hoje (15.03)

Santo André 0 x 0 Corinthians

São Paulo 2 x 1 Marília

Guarani 0 x 2 Oeste

Santos 3 x 0 Mogi Mirim