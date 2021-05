Projeto Pixinguinha realiza oficinas de capacitação

Músicos interessados em participar das oficinas de capacitação para o Projeto Pixinguinha; que serão realizadas nos dias 22 e 23 de abril, no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra; têm só até a próxima terça-feira (7) para se inscrever, pelo e-mail [email protected] Para isto, é preciso enviar release ou currículo e justificativa de no máximo seis linhas explicando o interesse pelas oficinas para o endereço eletrônico.As oficinas oferecidas serão “Planejamento Estratégico e Elaboração de Projetos na Área de Música”, ministrada pela consultora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Pérola Akerman, e “Música e as Novas Tecnologias de Distribuição”, com o diretor da Tratore Distribuidora, Maurício Bussab.O preenchimento das 50 vagas será feito segundo critério avaliativo do Centro de Música da Fundação Nacional das Artes (Funarte).O projeto tem o objetivo de realizar espetáculos de música popular nas capitais e principais cidades do país.Tendo sido criado há quase 30 anos, foi responsável pelo lançamento nacional de artistas hoje consagrados, como Djavan, Zé Ramalho, Zeca Pagodinho, Adriana Calcanhoto e Zizi Possi. Agora, está sendo retomado pela Funarte após um longo período de interrupção.Após a volta, o projeto já realizou 32 caravanas e promoveu 250 shows em todo o país.No Rio Grande do Norte, a Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte) e a Fundação José Augusto são parceiras da Funarte neste projeto.Até a terça-feira (7)As oficinas serão ministradas nos dias 22 e 23, no Hotel Praia Mar (Ponta Negra)Informações: 3232-8836