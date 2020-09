Fábio Neves segue de "molho" no América O atacante será julgado hoje pelo TJD; mesmo que seja absolvido, não joga na quarta por conta de uma luxação no ombro.

Além de Júlio Terceiro, outro atleta descartado para o jogo desta quarta (11) contra o Potyguar de Currais Novos no estádio Machadão: é o atacante Fábio Neves.



O atleta será julgado no final da tarde de hoje pela Primeira Comissão Disciplinar do TJD - o jogador foi expulso em jogo contra o Real Independente, ainda no primero turno do Estadual, enquadrado no artigo 252 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (isto é, por "ofender moralmente o árbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante do evento desportivo"), e no clássico contra o ABC, no último domingo (08) ele cumpriu a chamada "Lei do Cão".



Com isto, existe a possibilidade de Fábio Neves ser punido com suspensão de 2 a 6 partidas. Entretanto, mesmo que ele seja absolvido, não entrará em campo por ordem médica: o ateta segue recolhido ao Departamento Médico do América, se recuperando de uma luxação no ombro - estando, assim, sem condições de jogar por enquanto.