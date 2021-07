Estado publica edital de concurso para agente penitenciário Ao todo são 400 vagas, com salários de R$ 1.470. Inscrições seguem até 14 de maio e provas serão aplicadas em 14 de junho.

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte (Searh) publicou nesta quinta-feira (16) o edital do concurso público para provimento de 400 vagas de agente penitenciário. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 14 de maio. Os salários são de R$ 1.470 e as provas serão aplicadas em 14 de junho próximo.



As 400 vagas são destinadas para os quadros da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc). O concurso será realizado em cinco etapas: Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha; Exame de Capacidade Física; Exame Psicotécnico; Investigação Social; e Curso Específico de Formação Profissional.



O edital diz que, entre as atribuições do agente penitenciário, estão: “garantir a ordem e segurança no interior dos estabelecimentos prisionais, bem como em órgãos e locais vinculados ou de interesse do sistema prisional; atuar em suas ações, como agente garantidor dos direitos individuais do preso; acompanhar os processos de reeducação, reintegração social e ressocialização do detento; e exercer as atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais; verificar as condições de segurança da unidade em que trabalha e inspecionar as celas e demais instalações físicas, apreendendo objetos suspeitos”.



A remuneração da classe inicial do cargo chega a R$ 1.470. A jornada de trabalho é de oito horas diárias e/ou escala de plantão no regime de 24/72 horas. Das 400 vagas, 320 são destinadas a homens e 80, a mulheres.



As inscrições, que foram abertas nesta quinta-feira (16), seguem até o dia 14 de maio pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60.



As provas da primeira etapa, com data prevista para 14 de junho, serão aplicadas em Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros e terão duração de quatro horas, das 14h às 18h.