PSDB lança painel com as mentiras do presidente da República

A liderança do PSDB na Câmara lançou nesta quarta-feira (1º), Dia Internacional da Mentira, um painel denominado Mentirômetro do Lula onde serão expostas, segundo o líder do partido, deputado José Anibal (SP), “as maiores mentiras pronunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o início de seu mandato". No painel está um boneco do personagem de história infantil, Pinóquio.



Anibal apresentou um troféu denominado como A Mentira do Século, que, segundo ele, será entregue ao presidente Lula no fim de seu mandato. “Decidimos fazer um painel com frases que configuram mentiras, coisas que não estão acontecendo. A idéia é fazer isso como um registro para mostrar ao presidente que incube a ele dizer a verdade”, disse.



O líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana (PT-RS), considerou a atitude dos tucanos reprovável. Segundo ele, a oposição insiste em ataque pessoal ao presidente Lula. "É uma pena. O Brasil perde muito com isso”.



Para Fontana, a oposição não tem sabido exercer a sua função dentro do cenário político. “Minha avaliação é que a oposição continua cometendo um erro grave na forma de exercer o seu papel. Eu preferia debater projetos”, afirmou.