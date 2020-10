Dunga valoriza o grupo na convocação para jogos das Eliminatórias

CBF News

Na relação dos 22 jogadores, o técnico repetiu a base que vem marcando as suas convocações e fez só duas mudanças no grupo do amistoso contra a Itália, em fevereiro, em Londres: Miranda foi chamado devido à contusão de Juan, e Kleber voltou a ser convocado na lateral-esquerda - Adriano Correia, do Sevilla, fora relacionado para a partida contra os italianos.- O objetivo é dar sequência ao trabalho, já que, pela falta de tempo para treinar, não seria lógico fazer muitas mudanças. Com isso, também está se valorizando o grupo, repetindo a base que se conseguiu formar na Seleção Brasileira.Kaká e Luís Fabiano, que foram convocados, mas não puderam apresentar-se para o amistoso contra a Itália, devido a contusão, voltam assim à Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Peru.Os jogadores da Seleção Brasileira se apresentam no dia 24 de março, às 11 horas, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, de onde seguem para a Granja Comary, em Teresópolis, local dos treinos.A viagem para o Equador será na sexta-feira, dia 27 de março - a delegação deixa a Granja Comary após o almoço em direção ao Aeroporto Tom Jobim.Julio Cesar - InternazionaleDoni - RomaMaicon - InternazionaleDaniel Alves - BarcelonaLúcio - Bayern de MuniqueMiranda - São PauloThiago Silva - MilanLuisão - BenficaMarcelo - Real MadridKleber - InternacionalGilberto Silva - PanathinaikosJosué - WolfsburgAnderson - Manchester UnitedFelipe Melo - FiorentinaElano - Manchester CityJúlio Baptista - RomaKaká - MilanRonaldinho - MilanRobinho - Manchester CityAlexandre Pato - MilanLuís Fabiano - SevillaAdriano - Internazionale