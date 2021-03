Luís Carlos, agora na oposição, diz que manterá postura independente

Elpídio Júnior Luís Carlos: volta para oposição e comemoração dos novos colegas.

“Os votos serão de acordo com o projeto de Lei”, disse, acrescentando que decide sobre as matérias de acordo com as audiências, e não com o lado em que está.Durante a sessão de ontem (25), ele entrou em discussão com o líder da prefeitura, Enildo Alves (PSB), por não concordar que as matérias enviadas por Micarla de Sousa (PV) fossem votadas em regime de urgência – dispensando, portanto, o trâmite nas comissões.Com ânimo exaltado, Enildo pediu que o peemedebista voltasse para a oposição, insinuando que uma bancada governista com menos de 17 vereadores seria melhor.Das 21 cadeiras da Casa, apenas quatro faziam oposição à Micarla de Sousa. A vereadora Sargento Regina (PDT) comemorou o crescimento do grupo. “Só tenho a parabenizar o colega, que tem um histórico limpo, pela posição que tomou. Agora a nossa bancada está mais forte”.Luis Carlos ainda não conversou com os novos colegas, mas pretende marcar uma reunião para os próximos dias. Apesar da mudança, o PMDB municipal continuará dando apoio a Micarla de Sousa inclusive na Câmara, com o vereador Hermando Morais.