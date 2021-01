Licitação de empresas de transporte só deve acontecer em outubro O prazo foi dado pelo secretário da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, Kelps Lima.

Em entrevista ao Nominuto.com, o secretário da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Urbano (STTU), Kelps Lima, afirmou nesta segunda-feira (23) que a licitação das empresas de ônibus só deve acontecer no segundo semestre, em outubro.



Ele explicou que o processo chegou em uma fase que engloba reuniões administrativas quinzenais para definir os pontos-chave do edital. No entanto, o secretário programou para maio a conclusão do termo de referência, “documento que define linhas gerais da licitação”, disse. “O processo segue sem muitas novidades e chegou a uma fase muito lenta”, completou.



Via Livre



Ainda na entrevista, Kelps Lima falou sobre a implantação do Projeto Via Livre da Jaguarari, em vigor desde a segunda-feira (16). Ele disse que os motoristas estão colaborando com a fase de implantação.



“Até o momento não foi notificado nenhum problema com os motoristas. O Projeto está dando certo porque é preciso haver um diálogo com os motoristas. O resultado disso é que não registramos uma multa sequer”, revelou.



Kelps Limas explicou que a forma de implantação do projeto acontece de forma diferenciada da verificada na avenida Romualdo Galvão. Na Jaguarari, os horários de proibição do estacionamento na faixa podem acontecer em períodos diferentes ao longo da via. A justificativa foi a extensão da Jaguarari.



Na Romualdo Galvão foi registrado um aumento de fluxo de 39% depois da proibição de estacionamento na via. Na Jaguarari, a STTU planeja horários de restrição diferentes de acordo com cada trecho. No espaço entre a avenida Alexandrino de Alencar e a Rua Meira e Sá, a secretaria planeja a proibição do estacionamento de carro nos horários de pico.



Pela manhã, esse período acontece das 6h30 às 8h. Durante a tarde, o pico de tráfego é registrado das 17 às 19h30. “Vamos ver se essa diferença funciona. Caso contrário, implantaremos o horário de toda a faixa, que é das 7 às 20h”, concluiu Kelps Lima.