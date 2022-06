Bahia vence o Ceará, mantém 100%, mas é vaiado por sua torcida em Pituaçu Com o resultado o Bahia conseguiu segunda vitória na Série B e chegou a seis pontos. O Ceará continua sem vencer , com um empate e duas derrotas.

O Bahia reabilitou-se da derrota por 2 a 1 para o São Caetano ao derrotar o Ceará por 1 a 0, neste sábado, em Pituaçu. Foi o segundo triunfo tricolor em seus domínios, onde a equipe mantém aproveitamento de 100% na Série B. Na primeira rodada, a equipe comandada pro Alexandre Gallo derrotou o Paraná por 2 a 0.



Apesar do resultado, a torcida tricolor não gostou do que viu. O Bahia saiu na frente com um gol de cabeça de Evaldo, aos 15min do primeiro tempo, e passou a maior parte do restante do jogo sendo pressionada pelo adversário.



Com esse resultado o Bahia conseguiu sua segunda vitória na Série B e chegou a seis pontos. Já a equipe do Ceará continua sem vencer no Campeonato, com um empate e duas derrotas.



Na próxima rodada, o Ceará joga nesta terça-feira contra o Figueirense, às 21h, no estádio do Castelão, e o Bahia enfrenta a equipe da Portuguesa no próximo sábado, às 16h10, no Canindé.







Mesmo com o triunfo, a torcida do Bahia vaiou bastante a equipe após o final da partida, demonstrando sua insatisfação com o desempenho do time. Reconhecendo o sofrimento do torcedor,o jogadores do Bahia foram agradecer o apoio.



BAHIA 1 x 0 CEARÁ



Bahia: Marcelo; Marcos, Evaldo, Nen e Rubens Cardoso (Ávine); Leandro, Hernani (Rogério), Léo Medeiros (Alex Maranhão) e Ananias; Paulo Roberto e Reinaldo.

Técnico: Alexandre Gallo



Ceará: Marcelo Bonam; Boiadeiro, Fabrício, Erivelton e Fábio Vidal; Michel, João Marcos, Geraldo e Reinaldo (Alex Gaibu); Wellington Amorim (Sérgio Alves) e Preto (Esley).

Técnico: Edmundo Silveira



Data: 23/05/2009 (sábado)

Horário: 16h10

Local: Estádio de Pituaçu

Renda: R$ 171.700,00

Público: 8.722 pagantes

Árbitro: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE)

Auxiliares: Renison Nunes Freire (SE) Ailton Farias da Silva (SE).

Cartões Amarelos: Hernani, Léo Medeiros, Ávine (B); Geraldo, Fábio Vidal, Michel (C)

Gol: Evaldo, aos 15min do primeiro tempo