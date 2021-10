Concurso para delegado da Polícia Civil está mantido Juiz Ibanês Monteiro julgou favorável o recurso impetrado pelo Estado e manteve a realização das provas neste domingo (26).

O Juiz Ibanês Monteiro julgou favorável neste sábado (25) o recurso impetrado pelo Estado requerendo a manutenção das provas para delegado da Polícia Civil. A informação foi dada pelo delegado Elias Nunes, titular da Delegacia Geral da Polícia (Degepol), que deu entrada no recurso ontem (24) à noite.



As provas para delegado estão mantidas e serão realizadas neste domingo (26). A suspensão havia sido decidida pelo juiz Cícero Martins, da 4ª vara da Fazenda Pública, que havia exigido do Estado a suspensão as provas até que fosse cumprida a determinação de destinar 5% das vagas existentes a pessoas deficientes para o cargo de delegado.



O secretário de Segurança e Defesa Social do Estado, Agripino Neto, fará uma coletiva para divulgar mais detalhes sobre o concurso.