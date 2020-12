Homem armado assalta Correios de Macau Não se sabe quanto foi levado pelo bandido, que ainda não foi preso pela polícia.

Um homem armado assaltou a agência dos Correios de Macau, cidade distante 176 quilômetros de Natal, na tarde desta terça-feira (17). Ele rendeu a funcionária e clientes da agência e roubou todo o dinheiro do caixa. Ainda não se sabe quanto foi levado pelo assaltante.



Segundo informações da polícia, o home chegou ao local às 17h30, horário de fechamento da agência. “Ele mostrou a arma e anunciou o assalto. No momento do crime estavam na agência uma funcionária e alguns clientes. Após o crime o bandido fugiu a pé”, contou um policial.



A agência dos Correios assaltada funciona dentro de uma do Bradesco e, ainda de acordo com a polícia, não tem câmeras de monitoramento, o que poderá dificultar a identificação dos bandidos.



A polícia chegou a prender um suspeito, mas ele foi solto em seguida porque não foi reconhecido pelas vítimas. O assaltante continua foragido.