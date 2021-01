O anúncio fictício bem que poderia ilustrar um caderno de classificados da atual classe política. Na corrida eleitoral rumo a 2010, o bom é ser "dono de partido". Duas legendas estão ganhando novos líderes estaduais: Carlos Eduardo comandará o PDT e Rogério Marinho assumirá a liderança do PSDB.Coincidentemente, tanto Carlos Eduardo como Rogério Marinho estão deixando o PSB da governadora Wilma de Faria. O primeiro, apesar de presidente do diretório do PSB na capital, não tem a menor condição de convivência com vereadores da legenda, que o hostilizam e querem vê-lo pelas costas. O segundo, Rogério, foi abandonado por Wilma na eleição de Natal, perdeu os cargos que tinha no governo e pediu "justa causa" ao TSE, uma espécie de "alforria" nesses tempos de fidelidade partidária.Para escapar do wilmismo e ter maior liberdade para costurar sua candidatura ao Governo do Estado, Carlos Eduardo Alves aceitou o convite do deputado estadual Álvaro Dias (PDT), que não apenas abriu-lhe as portas, entregou-lhe o comando da legenda. "Eu sou livre e independente. O maior valor absoluto é a liberdade", declarou o ex-prefeito.Ao assumir o comando do PDT, Carlos Eduardo queima a língua do pai, Agnelo Alves (sem partido). O ex-prefeito de Parnamirim, de uns anos para cá, vinha criticando os políticos que passaram a dirigir legendas com o objetivo de viabilizar projetos eleitorais. Agora, é a vez do filho de Agnelo virar "dono" do PDT.Mas Agnelo não dá o braço a torcer e diz que não queimou a língua: "Eu disse que o instituto da fidelidade partidária deveria ocorrer impondo-se primeiro a democratização dos partidos. Os partidos têm donos, pessoas que controlam. Sem ouvir a militância partidária não há fidelidade", declarou.O ex-prefeito de Parnamirim acredita que Carlos Eduardo deseja mudar essa realidade (a de mandante) no PDT. É ruim, hein, Agnelo! Já Rogério Marinho, vítima do 'acordão' de Brasília, está de malas prontas para ingressar no PSDB e tomar o comando de Geraldo Melo.O ex-senador diz que a filiação de Rogério é obra dele. Mas não é o que se comenta nos bastidores. Fala-se que Rogério articulou seu novo endereço partidário em Brasília, com a Executiva Nacional do PSDB, longe da interferência de Melo. Pesaram o mandato de deputado federal e a militância que Rogério coordena na capital desde o tempo em que estava sob a liderança de Wilma de Faria.Alforriado pelo TSE, Rogério fez uma exigência: assumir o comando estadual da legenda. Foi atendido. Sob o argumento de que não pode ser mais reeleito (reza o estatuto tucano), Geraldo Melo passará o bastão para Rogério Marinho, futuro "dono" do PSDB.Wilma é dona do PSB; José Agripino Maia, do DEM; Garibaldi Filho e Henrique Alves são os donos do PMDB; Micarla de Sousa é dona do PV; João Maia, do PR; Fátima e Mineiro dividem o mando no PT; Robinson Faria é dono do PMN e exerce influência direta no PP e no PTB. "Só falta declarar no imposto de renda", comenta Ney Lopes de Souza (DEM). "Como donos de partidos eles podem definir prioridades, formar nomes, lançar ou firmar candidaturas. Os partidos, de um modo geral, são espécies de fazendas em que o dono faz o que quer", critica o ex-deputado federal.Ney Lopes só ameniza a barra para os lados do PT e do DEM, ao qual está filiado: "São os (partidos) que menos sofrem com isso. Ou há uma reforma política para democratização e estimular a militância, ou forma-se um processo feudal", completa o aliado de José Agripino, inúmeras vezes preterido pelo líder do Democratas em disputas majoritárias.O "feudalismo partidário" também está no imaginário do deputado José Dias, líder do PMDB na AL: "Criou-se um sistema de feudos. Os donos dos partidos se julgam, na verdade, donos de rebanhos. Aqui não temos partido nenhum. Eu até faço críticas ao PMDB, mas ainda acho a legenda uma das mais abertas a críticas e divergências", declarou o parlamentar."A fidelidade partidária exacerbou o poder daqueles que dominam os partidos hoje. Com a decisão dos tribunais superiores, nós passamos a ser escravos das direções partidárias", disse José Dias, que demonstra pessimismo numa mudança com o apoio popular.O cientista político Willington Germano vê certa tradição autoritária no país: "Marcos Vander, cuja obra é clássica e ultrapassou os tempos, dividiu os políticos de duas maneiras: aqueles que vivem para a Política e os que vivem de Política. Qual a diferença? Esses últimos tomam as decisões, movidos por valores, vantagens e privilégios que a disputa política proporciona. Eles fazem da política uma sinecura", analisa o professor da UFRN."Eu não sei se o termo seria 'donos de partidos', mas a verdade é que esses dirigentes partidários agem como se fossem proprietários de uma associação privada. Isso eleva a relação de dinheiro e gera um mercado eleitoral. É urgente a realização de uma reforma política", declarou Germano.Instituição pública ou associação privada, partido no Brasil virou negócio valioso para muitos políticos na busca por liberdade e por voos mais altos. Vejam só o caso do deputado federal Betinho Rosado (DEM). Ele sonha com a Prefeitura de Mossoró e anda louco para ingressar na base do presidente Lula.Sem querer afastar-se de José Agripino e da senadora Rosalba Ciarlini (DEM), sua cunhada e potencial candidata ao governo, Betinho pediu "justa causa" ao TSE para deixar o DEM e colocou o filho, Carlos Alberto Rosado Segundo, no comando do PSC - Partido Social Cristão. Como é esperto, seu Betinho!Até a presente data, o Tribunal Superior Eleitoral lista 27 partidos com registro oficial. É partido demais, para todos os gostos e para todos os gastos. Político que se preze e almeje o sucesso na vida pública tem de pegar um partido para chamar de seu. E você, caro eleitor: vai um partidinho aí? Vendemos a preço de banana. É pegar ou largar!