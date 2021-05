Todos os Projetos de Lei da Prefeitura tramitaram com urgência na Câmara

Fotos: Luana Ferreira Dickson Nasser, presidente da Câmara Municipal de Natal.

Autoriza a Prefeitura a assinar Termo Aditivo de Convênio celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte para a ampliação e melhoria do sistema de transporte coletivo urbano da zona Norte de Natal, vinculado no Programa Pró-Transporte.

Altera a redação da Lei n. 5.346, de 2001, que institui a Arsban, criando os Conselhos de Saneamento Básico (Comsab) e Diretor, além da Diretoria Técnica, Geral, Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica. Os membros da Diretoria da Arsban serão nomeados pelo prefeito, com mandato de quatro anos, sendo permitida recondução coletiva ou individual.

Cria cargo de especialista em Políticas Públicas e Gestão Municipal e suas vagas no Quadro Estatutário do Município do Natal. A carreira é composta por duas categorias: nível 1 e nível 2, sendo a primeira constituída por 20 (vinte) cargos e a segunda por 10 (dez) cargos.

Concede isenção dos tributos municipais, por tempo determinado, às operações necessárias para a organização ou a realização da Copa Mundial da FIFA de 2014.

Cria o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Natal (Prodes) - um instrumento de organização da ação governamental que servirá de elo entre os Orçamentos Anuais a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual e será elaborado pela Sempla.

Regulamenta os procedimentos relativos ao pagamento de precatórios judiciais. Autoriza a prefeitura a solicitar empréstimo com a Caixa Econômica Federal, até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinados estritamente ao pagamento de precatórios pendentes, que serão pagos pela ordem cronológica.

Modifica a redação do artigo 2º, da Lei nº 5.832, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a reorganização da Rede Pública Municipal de Atenção à Saúde.

Contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde sem concurso prévio.

Aumenta o quantitativo de vagas para cargo de médico de 60 para 120.

Estabelece o piso salarial para servidores ativos, inativos e pensionistas da administração direta, indireta e pensionistas. Nível elementar passa a ganhar R$ 520, nível médio, R$ 570 e nível superior R$ 670 de piso.

Transformação de rua em área para futuras instalações de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Renovação do prazo da Paróquia São Francisco de Assis para cumprir doação de área pública para construir capela.

Redução de base de calculo do ISS para prestadores de serviços de assistência médica, fornecido por meio de sociedade Cooperada.

Autorização para oferecimento, em garantia de parcelamento de tributo federal devido pela extinta FENAT, das cotas do Fundo de Participação dos Municípios.

Doação com encargo do imóvel do patrimônio municipal para a Sociedade amigos do Deficiente Físico do RN.

Dispõe sobre a as competências e composição do conselho da Cidade de Natal e dá outras providências.

Alteração de inúmeras leis complementares para atualização da remuneração dos cargos de chefia de gabinete. Encaminhado ao plenário para ser votado em regime de urgência, mas retirado por solicitação da oposição.

Os cinco vereadores de oposição vêm reclamando das decisões da Mesa Diretora, composta apenas por membros da bancada de apoio à prefeita. Eles alegam que a votação sempre em caráter de urgência faz com que os vereadores decidam sem se aprofundar nas matérias.Depois da aprovada a redução do ISS para as cooperativas médicas, George Câmara (PCdoB) e Luís Carlos (PMDB) resolveram entrar com uma ação no Ministério Público pedindo a anulação da votação, alegando que o regimento interno não prevê caráter de urgência para decidir sobre isenção de imposto para empresas particulares.Franklin Capistrano (PSB), que faz parte da bancada de apoio de Micarla de Sousa, justificou a decisão da Mesa Diretora dizendo que a matéria deveria ser votada logo para evitar uma "catástrofe" na Saúde.