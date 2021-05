Votação da Reforma Administrativa será antecipada

Fotos: Luana Ferreira Durante a reunião, Micarla de Sousa fez um apelo para que a Reforma fosse concluída antes da Semana Santa, ou seja, quarta-feira (8).

Após o encontro, que terminou no início desta tarde, a prefeita anunciou que enviará o plano aos demais vereadores ainda hoje e uma audiência pública com a presença do secretário municipal de Adminstração, Roberto Lima, e servidores públicos, foi marcada para esta sexta-feira (3).Na segunda-feira (6) pela manhã ainda haverá discussão com a presença do secretário, e à tarde terá início a primeira votação. Durante a reunião, Micarla de Sousa fez um apelo para que a Reforma fosse concluída antes da Semana Santa, ou seja, quarta-feira (8).Entre as mudanças previstas na reforma estão: a criação da Secretaria de Defesa Social, do Instituto Urbanístico de Natal (com o desmembramento da Semurb) e a Secretaria de Articulação e Governo que seria conduzida pelo ex-deputado João Faustino (PSDB). Ainda estão incluídas na reforma: a recriação da empresa mista Alimentar que atenderá às necessidades da população mais carente e do Instituto de Previdência de Natal.Roberto Lima se reunirá às 17h com a imprensa para dar detlahes da Reforma.