Wilma expõe sobre ZPE e energia limpa no 10º Fórum de Governadores

Wellington Pedro/Secom-MG

A governadora também integrou a comitiva de autoridades que visitou a fábrica da Coteminas, do vice-presidente José de Alencar, que tem filial no Rio Grande do Norte.O X Fórum de Governadores do Nordeste e 5ª Reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), conta com a presença do presidente da República, dos nove governadores do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo. O evento marca ainda o aniversário de 50 anos de criação da Sudene.Durante o encontro, a governadora Wilma de Faria fará exposição sobre Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) e energias alternativas, temas recorrentes e de reconhecidos potenciais no Rio Grande do Norte. No mesma ocasião, o superintendente da Sudene, Paulo Fontana, falará sobre os estudos e articulações promovidos pelo órgão com o objetivo de aperfeiçoar a malha aeroviária do Nordeste. Além disso, também vai abordar o andamento do projeto da Ferrovia Nova Transnordestina e seus impactos na região.Nesse domingo, secretários estaduais de Minas Gerais, Espírito Santo e de nove estados nordestinos se reuniram para debater sobre energias alternativas, Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) e a Transnordestina, temas do 10º Fórum de Governadores do Nordeste e da 5ª Reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Ao final do encontro, foi elaborada a Carta de Montes Claros com reivindicações e propostas que serão entregues ao presidente da República e aos onze governadores presentes."Fizemos uma reunião técnica que irá subsidiar os governadores na reunião desta segunda-feira para que eles apresentem reivindicações ao governo federal. Entre as demandas estão a criação de um modelo para apoiar a agricultura familiar na produção de oleaginosas, criar políticas para ampliar a oferta e universalizar a energia solar, aumentar o investimento em energia eólica, entre outros. Precisamos de atenção maior ao setor", explicou José Rufino Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte.O pontapé para o funcionamento das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) foi discutido entre os secretários presentes. É grande a expectativa para que o presidente Lula regulamente a Lei n. 11.508, de 20/07/2007, alterada pela Lei n. 11.508, de 20/07/2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das ZPEs que deverá ser assinado.A ZPE é uma área delimitada na qual empresas voltadas às exportações têm incentivos tributários e cambiais, além de procedimentos aduaneiros simplificados, com a condição de destinarem pelo menos 80% de sua produção ao mercado externo. Hoje no Brasil existem 17 ZPEs mas, por enquanto, nenhuma entrou em funcionamento.O superintendente da Sudene, Paulo Fontana, falou sobre a importância da Transnordestina e seus impactos para o Nordeste, tema que ele também apresentará durante o encontro de governadores. A ferrovia integrará sete estados do Nordeste.