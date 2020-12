Cinco pessoas são presas com armas em Tenente Ananias

Policiais militares do município de Alexandria prenderam na noite de ontem (18), numa churrascaria em Tenente Ananias, cinco pessoas fortemente armadas. Ao todo foram apreendidos quatro revólveres calibre 38, uma pistola 9 milímetros, uma escopeta calibre 12, 14 munições 9 milímetros, 14 munições calibre 12, 29 munições calibre 38, um colete à prova de balas, uma algema, dois capuzes, além de um Celta preto e um Corola preto. Houve trocas de tiros e um dos bandidos foi baleado.Os cinco presos foram identificados como "Téo", que estava sem documentação, e é filho de um Policial Militar de Mossoró José Maria Dias, 25 anos Pablo Diego Marcolino da Costa, 24 anos Diego César Silva de Moura, 25 anos, que já havia sido condenado por assalto em Mossoró e era foragido do presídio de Pau dos Ferros e Almiro Gomes Maia Filho, 42 anos, vulgo "Novinho", soldado reformado da PM.

A prisão aconteceu após uma denúncia anônima informando que havia cinco pessoas armadas no município de Alexandria. Por volta das 19h30, os agentes foram até o município e com o apoio de policiais militares de Tenente Ananias e Marcelino Vieira encontraram os cinco suspeitos dentro de uma churrascaria na entrada de Tenente Ananias. Eles estavam com os revólveres e a escopeta.

Na abordagem, "Téo" efetuou quatro disparos contra os policiais que revidaram. Houve troca de tiros e "Téo" acabou atingido por um dos disparos. Os bandidos tentaram fugir, mas foram contidos pela polícia. No interior do Celta, que pertence a Almiro Gomes, foi encontrada a pistola e mais um capuz. Já no veículo Corola, tomado de assalto em Fortaleza, no Ceará, foi encontrado o outro capuz.

"Téo" e Diego César são suspeitos de cometerem um assalto contra um promotor de justiça na Praia de Tibau. A polícia investiga a participação da quadrilha em assaltos em Tenente Ananias e municípios adjacentes.

Em depoimento, os bandidos alegaram que estavam armados para vingarem a morte de parentes de "Téo". A intenção seria matar os assassinos identificados pela quadrilha como sendo um bandido conhecido como "Sinval Deca" e seu filho "Alan". No entanto, a polícia acredita que as armas e os veículos eram utilizados para praticar assaltos, inclusive, eles são suspeitos de planejar um assalto contra um comerciante de Tenente Ananias.