Aposta do Rio leva prêmio de R$ 14 milhões da Mega-Sena Os números sorteados no sábado (28) foram 08 - 11 - 15 - 16 - 52 - 57.

Um bilhete feito na cidade do Rio de Janeiro acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1.052 da Mega-Sena e vai receber um prêmio de R$ 14.557.865,34, de acordo com a Caixa Econômica Federal.



Os números sorteados no sábado (28) foram 08 - 11 - 15 - 16 - 52 - 57. O sorteio aconteceu na cidade de São João da Barra (RJ).



Outros 77 apostadores acertaram cinco números e vão receber, cada um, R$ 20.599,07. Outras 5.743 apostas acertaram quatro números e terão direito a R$ 276,18.



Para o próximo sorteio, na quarta-feira (4), a estimativa da Caixa Econômica Federal é de prêmio em torno de R$ 1,5 milhão.