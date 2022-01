Temporão confirma primeiros casos de gripe suína no Brasil Segundo ele, todos os pacientes contraíram o vírus no exterior, passam bem e não há risco de contágio dessas pessoas para a população.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou hoje (7) os primeiros casos de brasileiros infectados pelo vírus da gripe suína. São dois pacientes de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais. Segundo ele, todos os pacientes contraíram o vírus no exterior, passam bem e não há risco de contágio dessas pessoas para a população.



Temporão informou ainda que são todos adultos jovens. “Não há nenhuma criança ou idoso portando o vírus no Brasil.” São 93 casos já descartados em testes laboratoriais, 15 casos em observação e, segundo Temporão, há medicamento para 9 milhões de pessoas.



O ministro classificou as ocorrências confirmadas de contaminação pelo vírus da gripe de caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. O caso 1 é de um dos pacientes de São Paulo, que esteve no México de 17 a 22 de abril. Ele apresentou os sintomas no dia 24 de abril e esteve internado de 29 de abril e 4 de maio.



O caso 2 é do paciente de Minas Gerais. Ele esteve no México de 22 a 27 de abril e manifestou os sintomas da doença ainda durante a viagem, no dia 26. Ele foi internado assim que chegou e teve alta no dia 29 de abril, ficando em isolamento domiciliar até o dia 6 de maio.



O caso 3 é do outro paciente de São Paulo, que veio da Flórida, Estados Unidos, no dia 28 de abril. Ele não foi internado porque a Organização Mundial de Saúde (OMS) não considerava a Flórida como área de risco. O paciente foi mantido em isolamento domiciliar.



O caso 4 é do paciente do Rio de Janeiro, que chegou do México no dia 3 de maio, começou a apresentar os sintomas antes de chegar ao Brasil e está internado desde o dia 5 de maio.



Fonte: Agência Brasil