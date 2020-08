Tropa Trupe revela a arte atemporal em espetáculo

Fotos: Giovanna Rêgo

O espetáculo propõe uma releitura do circo tradicional integrado com expressões artísticas contemporâneas, tais como cinema, por meio de uma projeção; música; cênica; plástica e poética.aDe acordo com o Uilo Andrade, o palhaço Maruim, a peça trabalha com vários esquetes, todos relacionados ao "tempo". Daí surge o neologismo "artemporal" fazendo um trocadilho com as palavras "atemporal" e "arte".

"O nome está representando as várias modalidades de arte que existem dentro do circo. Além de a própria arte ser atemporal, o tempo é também um fator importante para o circo, em cada cena", explicou.Dentre as modalidades nesse recorte circense estão elementos como o palhaço, tecido aéreo acrobático, acrobacia em dupla e solo, pirofagia, lira esférica e outros.

Dentre os atos, o artista destaca "A Era do Fogo", onde acontece a mudança do hominídeo com pernas de pau e "O prisioneiro e o astronauta", com a representação do cientista Einstein."O astronauta, fora de órbita, é como se estivesse fora do tempo; quem está na terra é o prisioneiro" fala, dando a pista do que o espectador encontrará no espetáculo.

"O Tempo - um espetáculo artemporal" foi contemplado em edital nacional pelo Ministério da Cultura, Funarte e Fundação Athos Bulcão, por meio da Bolsa de Estímulo à Criação de Novos Números Circenses; e tem o apoio da UFRN, Fernando Lucena, Castelo Casado Iluminações e Off Set Gráfica.