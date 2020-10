Buracos dificultam acesso à zona Norte

Fotos: Isabela Santos

Carros tentam desviar, mas muitas crateras estão cheias de águas de esgotos, o que dificulta a visão dos motoristas."Olha a situação. Uma vergonha para uma rua tão movimentada", grita um motorista.A Secretaria Municipal de Obras e Viação (Semov) informou que irá tomar providências. "Um esgoto está transbordando da galeira e danificando o pavimento, mas até amanhã vamos encaminhar uma equipe ao lugar para recompor a parte que afundou", prometeu o secretário-adjunto de conservação, Jonas Barbosa.De acordo com a assessoria de comunicação da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), os reparos já foram realizados em alguns pontos adjacentes à rua, como na travessa Jandira.A previsão é de que somente à noite comecem as obras na rua atingida, para que não haja interrupção no trânsito.