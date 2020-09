Projeto Escola apresenta "O Santo e a Porca"

A comédia "O Santo e a Porca", de Ariano Suassuna, será encenada em Natal pelo grupo Oxente de Teatro, de Sergipe, sob a direção de Lindolfo Amaral. As apresentações serão no Teatro Alberto Maranhão de terça (10) a quinta (12) em três horários: 9h30, 14h30 e 20h.A peça conta a história de um velho avarento que tem um cofrinho em formato de porca e é devoto de Santo Antônio, que apesar de ser conhecido como o casamenteiro é também o santo dos pobres. A trama principal gira em torno do noivado da filha do mão-de-vaca.A presença do espetáculo em Natal faz parte do Projeto Escola, que há 15 anos leva crianças ao Teatro e discute em sala de aula o que viram.